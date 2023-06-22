ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı İngiliz gemisinin batan denizaltıyı kurtarma operasyonuna katılmasını engelledi

Titanic enkazı yakınlarında kaybolan denizaltıyı kurtarmak için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın operasyona katılmayı reddetmesi eleştirildi. İngiliz RMS Titanic, Inc şirketinin eski başkanı Bretton Hunchak, mahsur kalan denizaltıyı çıkarma yeteneğine sahip olan tek hazır aracın, 5.000 metreye kadar derin sulara inebilen uzaktan kumandalı bir gemi olduğunu söyledi. Mahsur kalan dalgıçların hala hayatta olduğunu gösteren sonar şamandıraları kullanarak yapılan araştırmalar devam ediyor.

İngiliz RMS Titanic, Inc şirketinin eski başkanı Bretton Hunchak, Salı günü The Telegraph ile yaptığı bir röportajda, İngiltere merkezli derin deniz araştırma şirketi Magellan'ın, 5.000 metreye kadar derin sulara inebilen uzaktan kumandalı bir gemiye sahip olduğunu söyledi. Hunchak, bu cihazın, mahsur kalan denizaltıyı çıkarma yeteneğine sahip olan tek hazır araç olabileceğini ifade etti.

Hunchak, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın, Pazartesi gününden beri Channel Adaları'nda mahsur kalan Britanya gemisinin operasyona katılmasına izin vermediğini iddia etti.

ABD yetkilileri, sadece 3.000 metreye kadar derinliğe inebilen bir New York merkezli gemiyi kullanmayı tercih ettiklerini belirtti. Titanic'in enkazı, denizin 3.810 metre altında yer alıyor.

"Neden her iki gemiyi de kullanmıyoruz? Ne kadar çok yardım alırsak, o kadar iyi. Bizi reddetmek, hayatları kurtarmak için sahip olduğumuz her seçeneği dışlamak anlamına geliyor," diye ifade etti Hunchak. "Bu insanlar yerine konulamazlar."

Ancak, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan Kaptan Jamie Frederick, Britanya'nın operasyonda yardım teklifinin reddedildiğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Frederick, "Sahneye getirilebilecek ekipman olduğunu biliyoruz," dedi ve ekledi: "Birleşik komutanlık, hangi ekipmana ihtiyacımız olduğunu belirlemek ve sonra oraya nasıl getireceğimizi planlamak üzerinde çalışıyor."

OceanGate'a ait bir derin deniz denizaltısı, Pazartesi günü Titanic'in enkazı yakınlarında kayboldu. Denizaltının beş yolcu taşıdığı ve Salı akşamı itibarıyla 40 saatten az oksijenleri kaldığına inanılıyor.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, yaklaşık 20.000 kilometrekarelik bir alanı araştırdığını belirtti. Öte yandan, bir Kanada P-3 uçağı, sonar şamandıraları kullanarak, denizaltının kaybolduğu bölgeye yakın bir yerden gelen seslerin kaynağını belirledi. Bu durum, mahsur kalan dalgıçların hala hayatta olduğunu ve kurtarılabileceğini gösteriyor.