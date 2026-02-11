ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan tehdit parti balonu çıktı
ABD'nin Texas eyaletinde bulunan El Paso kentinde, Fort Bliss askeri üssü çevresinde yürütülen insansız hava aracı karşıtı testler sırasında şüpheli olarak değerlendirilen uçan bir cisim düşürüldü. Yetkililer, yapılan incelemelerde cismin zararsız bir parti balonu olduğunun belirlendiğini açıkladı. Olayın ardından El Paso Uluslararası Havalimanı'nı kapsayan hava sahası kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı.
- ABD ordusu, Texas'ın El Paso kenti yakınlarında yürütülen İHA karşıtı testler sırasında düşürdüğü şüpheli cismin zararsız bir parti balonu olduğunu tespit etti.
- Olay, El Paso Uluslararası Havalimanı üzerindeki FAA hava sahasının geçici olarak kapatılmasına neden oldu.
- FAA, güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından hava sahasını yeniden açtı.
ABD ordusu, Texas'ın El Paso kenti yakınlarında bulunan Fort Bliss askeri üssü çevresinde yürütülen insansız hava aracı (İHA) karşıtı testler sırasında şüpheli görülen bir uçan cismi düşürdü. Ancak yapılan incelemelerde söz konusu nesnenin zararsız bir parti balonu olduğu ortaya çıktı.
Olay, El Paso Uluslararası Havalimanı üzerinde FAA (Federal Havacılık İdaresi) hava sahasının kısa süreliğine kapatılmasına neden oldu.
ASKERİ TESTLER SIRASINDA MÜDAHALE
Yetkililer, Fort Bliss civarında sürdürülen drone savunma testleri esnasında radar sistemlerinin şüpheli bir hava aracı tespit ettiğini bildirdi. Güvenlik protokolleri kapsamında nesneye müdahale edildiği ve düşürüldüğü açıklandı.
Ancak müdahale sonrası yapılan değerlendirmelerde hedefin bir insansız hava aracı değil, sıradan bir parti balonu olduğu anlaşıldı.
FAA HAVA SAHASINI GEÇİSİ OLARAK KAPATTI
Olayın ardından FAA, El Paso Uluslararası Havalimanı'nı kapsayan hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması uyguladı. Kapatma kararı, sivil ve ticari uçuşlarda kısa süreli aksamalara yol açtı.
FAA tarafından yapılan açıklamada, güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından hava sahasının yeniden açıldığı belirtildi.