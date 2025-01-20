ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Türkiye'nin ve Suriye'deki yeni yönetimin terör örgütü PKK/ Ypg'ye taviz vermeyeceği yönündeki açıklamaların ardından Haseke'de hareketlilik yaşandı. Terör örgütünün 2016'dan beri işgal altında tuttuğu kentteki ABD üssünün boşaltıldığı ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERİN BÖLGEDE KALABİLMESİ İMKANSIZA YAKIN

Kaydedilen görüntülerde Irak'tan gelen boş TIR'ların ABD üssünden aldığı zırhlı araçlar, silah ve mühimmatlarla yeniden Irak'a döndüğü öğrenildi. Haseke'de işgalci durumda bulunan PKK/ Ypg'li teröristlerin ABD koruması olmadan bölgede kalabilmesi mümkün görünmüyor.

KONİKO'DAKİ SİLAHLAR DA TAŞINDI

Amerikan güçlerinin Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası üssünden de askeri araçları ve silahları taşıdığı öğrenildi. Bölgeden gelen görüntülerde terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgali altındaki gaz sahasından kamyonlara yüklenen ABD askeri teçhizatlarının taşındığı görüldü.

KASRA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Akşam gazetesinin haberine göre Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, terör örgütü PKK/ Ypg tarafından kontrol edilen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ülkedeki geleceğine ilişkin konuştu. Kasra, SDG'nin Suriye silahlı kuvvetleri içinde kendi bloklarını muhafaza etmelerinin doğru olmayacağını söyledi.

10 KM'LİK TÜNEL AĞINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Suriye Milli Ordusu'nun 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 km'lik tünel ağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Binaların metrelerce altına kazılan tünellerde belirli aralıklara varil ve elektrik kablolarının istiflendiği görüldü. Demir kapılar açıldığında ise yataklı odalara rastlandı. Odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları da bulundu. YPG/ Pkk, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.