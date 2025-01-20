Üye Girişi
Haberler
İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını
Sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı

Milyonların beklediği uygulama ABD'ye geri döndü
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, terör örgütü PKK/YPG'nin 9 yıldır işgal altında tuttuğu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor. ABD, kentteki zırhlı araç ve ağır silahlarını tırlarla Irak'taki üslere taşıyor. Gelişme Türkiye ve Suriye'deki yeni yönetimin terör örgütüne taviz verilmeyeceği mesajlarının ardından yaşandı.

Türkiye'nin ve Suriye'deki yeni yönetimin terör örgütü PKK/ Ypg'ye taviz vermeyeceği yönündeki açıklamaların ardından Haseke'de hareketlilik yaşandı. Terör örgütünün 2016'dan beri işgal altında tuttuğu kentteki ABD üssünün boşaltıldığı ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERİN BÖLGEDE KALABİLMESİ İMKANSIZA YAKIN

Kaydedilen görüntülerde Irak'tan gelen boş TIR'ların ABD üssünden aldığı zırhlı araçlar, silah ve mühimmatlarla yeniden Irak'a döndüğü öğrenildi. Haseke'de işgalci durumda bulunan PKK/ Ypg'li teröristlerin ABD koruması olmadan bölgede kalabilmesi mümkün görünmüyor.

KONİKO'DAKİ SİLAHLAR DA TAŞINDI

Amerikan güçlerinin Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası üssünden de askeri araçları ve silahları taşıdığı öğrenildi. Bölgeden gelen görüntülerde terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgali altındaki gaz sahasından kamyonlara yüklenen ABD askeri teçhizatlarının taşındığı görüldü.

ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

KASRA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Akşam gazetesinin haberine göre Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, terör örgütü PKK/ Ypg tarafından kontrol edilen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ülkedeki geleceğine ilişkin konuştu. Kasra, SDG'nin Suriye silahlı kuvvetleri içinde kendi bloklarını muhafaza etmelerinin doğru olmayacağını söyledi.

10 KM'LİK TÜNEL AĞINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Suriye Milli Ordusu'nun 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 km'lik tünel ağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Binaların metrelerce altına kazılan tünellerde belirli aralıklara varil ve elektrik kablolarının istiflendiği görüldü. Demir kapılar açıldığında ise yataklı odalara rastlandı. Odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları da bulundu. YPG/ Pkk, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.

ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
img

Yabancı VAR hakkındaki sözleri maç sonuna damga vurdu
img

Sözleşme süresi bile belli! Galatasaray'a hayırlı olsun
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Allaha şükür trump da reis gibj savas karşıtı bir lider önümüzdeki yillar djnya huzurlu olacak cunku iki dunya liderimiz de aavas karşıti Reis ve trump iki Vicdanli lider

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Orada Filistin devleti vardı İSRAİL geldi zorla çökmeye çalıştı olmadı aynısını da Pkk yapmaya çalışıyor mevcut Türkiye ve Suriye topraklarına çöküp dinsiz bir Kürdistan kurma hayalinde.. kimse yedirmez kusura bakmayın

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

işte buna Türkiye'nin gücü diyorlar elhamdülillah sayın cumhurbaşkanım minnettarız

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

reisin başarısı chp yasta

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti

Trump'tan yemin töreni öncesi kritik 3. Dünya Savaşı mesajı!
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.