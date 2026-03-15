ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi

İran ile savaşa devam eden ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. Suriye'de devam eden savaş ve bölgesel güç mücadelesinin gölgesinde dengeler yeniden şekillenirken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusu Haseke'deki Rümeylan Üssü'nün kontrolünü devraldı; daha önce Tenef, Kasrak ve Şeddadi üsleri de Şam yönetimine geçmişti.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 16. gün de tüm şiddetiyle devam ederken, ABD yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi.

ÜSSÜN KONTROLÜ SURİYE ORDUSUNA GEÇTİ

Suriye devlet televizyonu, Haseke ilinde bulunan Rümeylan Üssü'nün kontrolünün Suriye ordusuna geçtiğini duyurdu. Haberde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından Suriye ordusunun üsse konuşlanarak kontrolü devraldığı belirtildi.

Suriye ordusu, ABD güçlerinin çekilmesi sonrası daha önce Tenef, Kasrak ve Şeddadi üslerinin kontrolünü de devralmıştı. Bu gelişmelerle birlikte Şam yönetiminin ülkenin kuzeydoğusundaki askeri varlığını kademeli olarak artırdığı değerlendiriliyor.

HASEKE'DEKİ VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan ABD ordusu, Haseke'deki bazı noktalardaki varlığını sürdürüyor. Amerikan güçlerinin halen "Harab Cir" ve "Life Stone" adlı konuşlanma noktalarında faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Suriye'de yeni yönetim, terör örgütü PKK/SDG'nin kontrolündeki bölgelerde de nüfuzunu genişletmeye çalışıyor. Suriye ordusu ile SDG güçleri arasında 2026 yılının başında yaşanan çatışmaların ardından taraflar arasında bir anlaşmaya varılmıştı.

Söz konusu anlaşma, SDG kontrolündeki askeri ve sivil kurumların kademeli şekilde Suriye devlet yapısına entegre edilmesini öngörüyor. Bu süreç kapsamında bölgede güvenlik ve idari yapılanmanın yeniden şekillendiği belirtiliyor.

Erdem Aksoy
