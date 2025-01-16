ABD'nin "Suriye'yi terk edin" talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılırken Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

"ABD HEYETİ İLE GÖRÜŞMELERİ BİZATİHİ YAPTIM"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Suriye Millî Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa, "Menbiç'te ABD heyeti ile bazı görüşmeleri bizatihi yaptım. Suriye yapılanmasından Karakozak ve Set Tişrin'den çıkmalarını istediler. Ferhat Abdi Şahin bu durumu Cemil Bayık ile konuştu ve 'çekilelim' dedi. Kandil ise 'gerekirse hepiniz ölün ama oradan çıkmayın. Talimatı ABD değil bizden alacaksınız. Aksi durumda bedelini ödersiniz' diyerek PYD elebaşını tehdit etti.

"EN AĞIR KAYIPLARI SET TİŞRİN-KARAKOZAK CEPHESİNDE VERİYORLAR"

Bu kavganın tüm arka planına vakıfız. Bu sebeple belki tüm savaş döneminin en ağır Kandil kadro kayıplarını Set Tişrin -Karakozak cephesinde veriyorlar. Suriye kadrosu SDG neredeyse tamamen eridi. Tutunma şansları sıfır. Şam'la pazarlık sürecine ağırlık vermeleri de bu yüzden. Kendilerini güçlü gösterip hamilerinin de desteği ile ne taviz koparırlarsa kâr görecekler.

"BAHAR KALKANI OPERASYONU BÜTÜN PLANLARINI BOZDU"

Suriye'nin bütün kırılma dönemlerine dikkatli bakan herkes Türk devlet aklının belirleyici olduğunu görür. İdlib'de her şey bitti denildiği günler yapılan Bahar Kalkanı Operasyonu bütün haricî planları bozdu. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekâtları Suriye Kürdistan'ı ve buna paralel ülkeyi dörde bölme heveslerini bitirdi. HTŞ'nin Şam yürüyüşü elbette çok kıymetli. Ancak arka planda MİT ve TSK'nın 14 yıllık dönemdeki hayati rolü yok sayılamaz. Ankara'nın bundan sonrasında da Suriye'nin birliği ile ilgili garantör ülke niteliğini koruyacağını ümit ediyoruz.

Sultan Murat Komutanı Fehim İsa, Türkmenlerin siyasi, askerî, bürokratik alanlarda hak ettiği yerlere geleceğini özellikle vurgulayarak binlerce şehit veren ve devrim ruhuna sadık kalan Türkmenlerin Suriye'nin geleceğinde güçlü bir rol üstleneceği belirtti."