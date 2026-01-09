Haberler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Suriye'de ordu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Şam'a gitti.

  • ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
  • Tom Barrack, Halep'te 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını açıkladı.
  • Suriye ordusu, YPG/SDG'nin işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü YPG ile ordu arasındaki çatışmaların devam ettiği Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

TOM BARRACK, ŞAM'A GİTTİ

Suriye ordusuna entegre olmayan terör örgütü YPG, verilen sürenin dolmasının ardından ülkede saldırılara geçti. Suriye ordusu ile terör örgütü arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, YPG'ye operasyon yapılacağı açıklandı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack kaosun büyüdüğü Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

BARRACK'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Öte yandan sabah saatlerinde açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti. Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde dün gece geçici ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ATEŞKESİ UZATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında 09.00'a kadar verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu.

HALEP'TE YPG'SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenledi. Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istedi.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurdu. Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMusty:

kovalayin sunu

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Kendi köpekleri ölmesin öldürülmesin diye operasyonu durdur demek için gitmiştir

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray dinç:

Orrrr çocukları karıştıracaklar ortalığı yine, çünkü amaçlarına engel konuyo

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Ypg yi kurtaracak

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

El atma ora kaldı Terörist ABD'nin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

