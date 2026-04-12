Haberler

Hande Yener'in sahne kostümü geceye damga vurdu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk pop müziğinin ikonik ismi Hande Yener, 11 Nisan Cumartesi akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen konserinde hem kulaklara hem de gözlere hitap eden unutulmaz bir performansa imza attı. "Hande Bizi Sezen’e Götür" konseptiyle Sezen Aksu’nun zamansız eserlerini kendine has tarzıyla yorumlayan şarkıcı, nostaljik bir müzik şöleni sunarken; sınırları zorlayan fütüristik sahne kostümü ve geceye damga vuran devasa fötr şapkasıyla görsel bir şova imza attı.

Her performansı olay olan Hande Yener, 11 Nisan Cumartesi gecesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sadece kulaklara değil, moda dünyasına da meydan okudu. “Hande Bizi Sezen’e Götür” konseri için sahneye çıkan sanatçı, fütüristik tarzını zirveye taşıyan kostümüyle görenleri büyüledi.

DEVASA ŞAPKASIYLA EZBER BOZDU 

Gecenin en çok konuşulan detayı, Yener’in sahnede tercih ettiği mimari bir yapıyı andıran devasa beyaz fötr şapkası oldu. Siyah, grafik hatlara sahip iddialı kostümünü bu ikonik aksesuarla tamamlayan ünlü yıldız, sahnede adeta yaşayan bir sanat eseri gibi boy gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Yener'in bu cesur seçimini "Dünya standartlarında bir vizyon" olarak yorumladı.

SEZEN KLASİKLERİNİ SESLENDİRDİ 

Sezen Aksu’nun zamansız şarkılarını seslendirirken bile yenilikçi tarzından ödün vermeyen sanatçı, nostaljiyi modernizmle buluşturdu. Ülker Arena'yı dolduran binlerce kişi, bir yandan "Minik Serçe"nin duygusal hitlerine eşlik ederken, diğer yandan Hande Yener'in sınırları zorlayan sahne modasına tanıklık etti.

TARZI GECEYE DAMGA VURDU 

Konserden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Takipçilerin bir kısmı Yener’in bu "avangart" seçimini dünya standartlarında bulurken, bir kısmı ise kostümü ilginç benzetmelerle yorumladı.

Öne çıkan bazı yorumlar:

"Sahnede gerçek bir ikon duruyor."

"Şapka mı yoksa başka bir gezegenden gelen bir parça mı?"

"Hande yine farkını ortaya koymuş, kimse cesaret edemez." şeklinde oldu. 

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

