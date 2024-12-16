Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye için "Büyük bir güç" diyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise "Benim çok iyi anlaştığım biri" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK GÜÇLÜ BİR ASKERİ GÜCÜ VAR"

Trump, şu şekilde konuştu: "Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti. Türkiye'nin çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış. Savaşlarla ve diğer şeylerle tükenmemiş. 5 milyon kişilik bir orduyla 250.000 kişilik bir ordu arasında, arada 5 bin askerimiz vardı. Generale sordum, 'Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye. O da, 'Hemen yok edilirler' dedi. Ve onları oradan çıkardım, bu yüzden çok eleştiri aldım. Ama ne oldu? Hiçbir şey, hiçbir şey olmadı. Birçok hayat kurtardım. Şimdi 900 askerimiz var, bazılarını geri gönderdiler, ama 900. Şimdi taraflardan biri neredeyse tamamen yok edildi. Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ben biliyorum, o Türkiye. Evet, Türkiye işin arkasındaki güç. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve o aldı. Askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi."