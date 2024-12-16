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Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri

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ABD'de başkan seçilen Donald Trump'tan Türkiye açıklaması geldi. Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye için "Büyük bir güç" diyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise "Benim çok iyi anlaştığım biri" ifadesini kullandı.

Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri

"TÜRKİYE'NİN ÇOK GÜÇLÜ BİR ASKERİ GÜCÜ VAR"

Trump, şu şekilde konuştu: "Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti. Türkiye'nin çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış. Savaşlarla ve diğer şeylerle tükenmemiş. 5 milyon kişilik bir orduyla 250.000 kişilik bir ordu arasında, arada 5 bin askerimiz vardı. Generale sordum, 'Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye. O da, 'Hemen yok edilirler' dedi. Ve onları oradan çıkardım, bu yüzden çok eleştiri aldım. Ama ne oldu? Hiçbir şey, hiçbir şey olmadı. Birçok hayat kurtardım. Şimdi 900 askerimiz var, bazılarını geri gönderdiler, ama 900. Şimdi taraflardan biri neredeyse tamamen yok edildi. Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ben biliyorum, o Türkiye. Evet, Türkiye işin arkasındaki güç. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve o aldı. Askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi."

Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıEmir Güler:

YALANCININ TAVUKLARI ÖLSÜNMÜ MÖSYÖ

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Haber YorumlarıMustafa Ozdil:

Erdoğan dünya lideri ????

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Reis dıs politikada güzel artık yerini hakan fidana birakmali

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Desene b#ku yedik. geçende böyle dedi. sonra mektuplaştık.

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Haber YorumlarıUfuk Boz:

Her konuda güzel anlaşıyorsunuz zaten

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Haber YorumlarıNadir Atayolu:

Türk silahlı kuvvetlerini sevsenizde sevmesenizde böyle kabulleneceksiniz. Güçlü ordu güçlü Türkiye.

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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

Anannızı s2rız valla aajajajajja

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Haber YorumlarıSoykanlar:

Allah Allah

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Haber YorumlarıYsr Ayz:

gavur güçlü ordu dediyse söz sahibiyiz demektir güçlü orda söz sahibi eder.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hiç kimsenin zerre kadar şüphesi yok

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