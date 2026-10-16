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ABD'nin Oregon eyaletinde ilkokula saldırıda 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ABD'nin Oregon eyaletinde ilkokula saldırıda 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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ABD'nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde Silver Rail İlkokulu'na dün düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı fark eden bir kişi 16 yaşındaki şüpheliyi silahla etkisiz hale getirdi; kentte tüm okullarda eğitime ara verildi.

ABD'nin Oregon eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentinde yer alan Silver Rail İlkokulu'nda dün yerel saatle 13.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. 16 yaşında olduğu belirlenen şüphelinin okul binası dışındaki bir araca ateş açmasının ardından, kapılardaki kilitleri vurarak binaya zorla girildiği bildirildi. Şüphelinin bina içinde çevreye ateş açması sonucu 5, 8 ve 11 yaşlarında 3 çocuk ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yaralanan 7 yaşındaki bir çocuk ile 54 yaşındaki bir öğretmenin ise kaldırıldıkları hastanede durumlarının kritik olduğu aktarıldı.

Saldırıyı fark ederek şüpheliyi takip eden bölgedeki bir kişinin, okul binasına girerek saldırganı silahla vurup etkisiz hale getirdiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince okul çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kentteki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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