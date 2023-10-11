ABD'nin İsrail'e gönderdiği içinde uçak gemisinin olduğu donanma Doğu Akdeniz'e ulaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hamas'ın operasyonu sonrası İsrail'e destek açıklamalarında bulunup İsrail açıklarına donanma göndereceğini söylemesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. İsrail için harekete geçen USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 8 saldırı ve destek uçağı filosuyla Doğu Akdeniz'e ulaştı.

Hamas'ın düzenlediği operasyon sonrası İsrail'e destek sözü ABD'nin bölgeye gönderdiği donanma filosu, Doğu Akdeniz'e ulaştı. Aralarında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile çok sayıda gemiden olan donanma, İsrail açıklarına geldi.

DOĞU AKDENİZ'E ULAŞTI

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında büyük şok yaşayan İsrail'e, her zaman olduğu gibi ABD'den tam destek geldi. 8 Ekim'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hareket emri verdiği USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı.

"İRAN VE HİZBULLAH'I CAYDIRMAK İÇİN GÖNDERİYORUZ"

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder bugün yaptığı açıklamada, donanmanın hareketine ilişkin, "Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE FİLODA OLAN GEMİLER

Taarruz grubunda USS Gerald Ford'a eşlik eden diğer gemiler şöyle sıralanıyor:

Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60)

Arleigh-Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri: