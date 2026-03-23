ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşı vicdanen destekleyemediği için görevinden istifa eden ABD'nin eski Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, İsrail'in Orta Doğu'daki askeri hamlelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kent, gerilimin azaltılması için öncelikle İsrail'in kontrol altına alınması gerektiğini savundu.

"İSRAİL MÜZAKERELERİ ZAYIFLATIYOR"

Joe Kent, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarının diplomatik süreci sekteye uğrattığını belirterek, "Gerilimi azaltmanın ilk adımı İsraillileri dizginlemek olmalı. İsrail, müzakereleri baltalamak ve bizim müzakere kabiliyetimizi zayıflatmak için büyük çaplı saldırılar düzenliyor" ifadelerini kullandı.

Kent, bu tür askeri adımların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığını dile getirdi.

"İRAN ACİL BİR TEHDİT DEĞİL"

İran'ın ABD için doğrudan ve acil bir tehdit oluşturmadığını savunanJoe Kent'in açıklamalarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kent hakkında daha önce yaptığı değerlendirmeler de yeniden gündeme geldi.

Trump'ın, Kent'in eşinin hayatını kaybetmesinin ardından kendisine görev verdiğini söylediği ve "Eşi öldüğü için ona iş verdim, yoksa çok sevmezdim" ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDA OLMASI DAHA İYİ"

Trump'ın, Kent'in görevden ayrılmasının ardından yaptığı bir diğer açıklamada ise, "İfadesini okuduğumda dışarıda olmasının iyi bir şey olduğunu anladım, çünkü İran'ın bir tehdit olmadığını söyledi" demişti.

EŞİ SURİYE'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Joe Kent'in eşi Shannon Kent, 2019 yılında Suriye'de düzenlenen bir intihar saldırısında hayatını kaybetmişti. ABD donanmasında kriptoloji teknisyeni olarak görev yapan Kent, saldırıda yaşamını yitiren askerler arasında yer almıştı.

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA YAPIP İSTİFA ETTİ

Trump'ın en sadık destekçileri arasında gösterilen Kentİran savaşını vicdanen destekleyemeyeceğini belirterek istifa etmişti. Açıklamasında, "İran, ülkemiz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail'in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısıyla başlattığımız açıktır." diyen Kent mektubunda şunları yazmıştı: "Gelecek neslin, Amerikan halkına hiçbir faydası olmayan ve Amerikan canlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta savaşmaya ve ölmeye gönderilmesini destekleyemem."

"BU HATAYI BİR DAHA YAPAMAYIZ"

Ayrıca İsrailli yetkilileri ve bazı Amerikalı medya figürlerini eleştiren Kent, bu kişileri yönetimi yanıltmakla suçladı ve durumu Irak Savaşı ile ilişkilendirdi: "Ulusumuzu, en iyi binlerce erkek ve kadınımızın hayatına mal olan o felaket Irak Savaşı'na çekmek için İsraillilerin kullandığı aynı taktik. Bu hatayı bir daha yapamayız."

Doğrudan Başkan Donald Trump'a seslenerek onu gidişatı değiştirmeye çağıran Kent, "Rotayı tersine çevirip ulusumuz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da daha fazla gerileme ve kaosa sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde." diye yazmıştı.