ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Güncelleme:
ABD'den Venezuela ile gerilimi iyice artıracak karar geldi. Washington, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü lideri ilan edip başına 50 milyon dolar ödül koydu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Maduro rejimini gayri meşru görüyoruz." denildi.

ABD, MADURO'YU TERÖRİST İLAN ETTİ

ABD ile Venezuela arasında savaş çanları çalmaya başladı. Washington'un olası askeri harekatına yönelik ihtimaller güçlenirken, tansiyonu iyice yükseltecek karar geldi. ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etti. Ayrıca Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül konuldu.

BEYAZ SARAY: MADURO REJİMİ, MEŞRU DEĞİL

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü, "Maduro rejimini gayri meşru görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

USS GERALD R. FORD GEMİSİ VENEZUELA AÇIKLARINDA

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

CARTEL DE LOS SOLES TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.???

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

YA KENDİSİ BAŞ KATİL.GAZZEDE O MASUM ÇOCUKLARIN KATİLİ BU DEĞİLMİ.KOSKOCA ABD DELİLERE KALMIŞ.VAY DÜNYANIN HALİNE

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bizim de bir "YAHUDİ HAİNİMİZ" vardı... şimdi bir de "ERMENİ HAİNLERİMİZ" oldu... 40,000 kişinin katili ARTİN AGOPYAN'A (Abdullah Öcalan'ın gerçek adı ARTİN AGOPYAN'dır) "KURUCU ÖNDER" demeye başladılar... İnanabiliyor musunuz ???... MHPKK'nın elebaşı vatan haini moruk Devletyan Bahçeliyan, yardımcıları Fetiyan Yıldızyan, Celalyan Adanyan... hepsi bu katile "KURUCU ÖNDER" demeye başladılar... suç ortakları AKPKK'yla birlikte... ERMENİSTAN HEPSİNE MİNNETTARRR !!! Yahudi hainimize, Ermeni hainler

yanıt4
yanıt11
Haber Yorumlarısade vatandaş:

diktatörlerin firavunların ortak özellikleri rakiplerini sahte uydurma suçlamalar yapıp hapse attırmaktır burada adalet hukuk aramak gereksizdir güçlü kimse hukuk odur herkese kendi uydurduğu hukukunu dayatır

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika Birleşik Devletleri, kapatılması gereken bir "LAĞIM ÇUKURUDUR"... hiç abartmıyorum... 38,3 TRİLYON Dolar borçları var... bu borca GÜNLÜK FAİZ İŞLİYOR... boku yemiş durumdalar... tesadüflere bakın ki, "DÜNYANIN EN ZENGİN PETROL YATAKLARINA SAHİP VENEZÜELLA" bir anda "NARKO-TERÖRİST" oldu... peki sırada kim var ???... Afrika'nın 2. en zengin PETROL YATAKLARINA SAHİP olan NİJERYA var sırada... Beyaz Saray'da LGBT partisi verenlerin, bir anda akıllarına "NİJERYA'DAKİ HRİSTİYANLARI KURTARMAK"

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Selim kardeşim sen anlatsan da boş, Baştaki de amerikanın lağımını dolduruyor

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Burdada terörist çok ama ödül yok :(

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Biri sensin örneğin.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

birisi bu Amerika'ya dur demeli Rusya Çin Hindistan ve bunun gibi güçlü ülkeler bir araya gelip Amerika'ya karşı gücünü kullanmalı yoksa istediğini terörist ilan Edip öldürüyor yok ediyor istemediğini başa getiriyor dünyayı parmağında oynatıyor bu zorbalılığa birisinin dur demesi lazım

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
