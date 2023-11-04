ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, çatışmanın Lübnan'a yayılmasının istenmediği, İsrail-Lübnan arası olası bir savaşın Lübnan halkı için yaratacağı yıkımın hayal bile edilemeyeceği belirtildi.

ABD, Lübnan'ı aleni bir şekilde tehdit etti: Yıkımı hayal bile edemezsiniz

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşmasına atıfta bulunularak, Gazze'deki çatışmaların genişlemesinin istenmediği belirtildi.

"YIKIM HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

Açıklamada, "Bugün Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, Hamas'ın İsrail'e getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır. Bunun İsrail ile Lübnan arasında 2006'dakinden daha kanlı bir savaşa dönüşme potansiyeli var. ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez" ifadelerine yer verildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

NASRALLAH: ABD'NİN ÜSLERİNE SALDIRACAĞIZ

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün paylaştığı videolu konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söylemişti. Nasrallah "ABD savaştan sorumludur. Bütün katliamlardan ABD sorumludur. ABD, Lübnan'da Afganistan'da yaşanan katliamlardan sorumludur. Gazze'deki savaşı o yönetiyor ve onun bedel ödemesi lazım. Irak'ta ve Suriye'de yaptığı cinayetlerin de hesabını vermelidir. Direniş güçlerimiz ABD'nin üslerine saldıracak, ABD bedel ödemeli" ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU TEHDİT ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah liderinin açıklamalarına atıf yaparak, "Kuzeydeki düşmanlarımıza söylüyorum: Bizi sınamayın, bunun bedelini ağır ödersiniz" diye uyardı.