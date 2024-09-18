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ABD, Lübnan'daki Patlamalarla İlgili Açıklama Yaptı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Lübnan'da gerçekleşen eş zamanlı patlama olaylarıyla ilgili ABD'nin herhangi bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Lübnan'da dün eş zamanlı olarak patlayan ve 9 kişinin ölümüne neden olan olaylarla ilgili olarak güncel gelişmeleri değerlendirdi. Miller açıklamasında, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, bazen ilk saatlerde - ilk saatlerde gördüğünüz raporlar biraz yanlış olma eğilimindedir. Zaman geçtikçe ek bilgilerle destekleniyor. Bu nedenle sadece nelerin meşru hedef olduğuna ve nelerin meşru hedef olmadığına inandığımızı söyleyeceğim. Açıkçası sivillerin herhangi bir operasyon için meşru hedefler olmadığına ve hiçbir ülkenin sivilleri hedef almaması gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir ülke, hiçbir örgüt sivilleri hedef almamalıdır. Terör örgütü üyesi teröristler, ülkelerin operasyon düzenleyebileceği meşru hedeflerdir ve bizim kendimizi bağladığımız ve diğer ülkelerden de operasyonlarında uymalarını beklediğimiz ilkeler bunlardır. Ancak genel olarak, evet, sivillere yönelik terör saldırıları düzenlemeye devam eden Hizbullah militanlarını hedef alan operasyonları elbette destekliyoruz. İsrail'in terörizme karşı kendini savunma ve teröristlere -sivillere değil ama teröristlere- karşı meşru saldırılar düzenleme hakkı vardır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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