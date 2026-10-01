ABD'li Tom Barrack, Irak silahlı kuvvetlerinde tek komuta fırsatı doğduğunu söyledi

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin, "Bu hizalanma sayesinde, uzun süredir kapalı olan bir kapı aralandı: Başbakan ez-Zeydi ve Irak halkı için, Amerika'yı bir garnizon gücü olarak değil bir dost olarak yanlarına alarak, Irak'ın tüm silahlı kuvvetlerini tek bir devlet çatısı ve tek bir komuta zinciri altında birleştirme fırsatı doğdu" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İlk Amerikan birliklerinin Irak'a ayak basmasından yirmi üç yıl sonra Başkan Trump, güçlerimizin eve dönüş sürecini tamamladı. Bunu arkasını dönüp giderek değil, en hassas anlarda Bağdat, Erbil, bölgesel dostlarımız ve Amerikan çıkarları gibi küpün her bir yüzünü tek bir stratejik tabloda hizalayarak başardı. Bu süreçte görev yapan ve fedakarlıkta bulunan Amerikalılar ve Iraklılar bunu mümkün kıldı. Onların hizmeti, artık kendi ayakları üzerinde duran bir Irak ile onurlandırılıyor.

Bu hizalanma sayesinde, uzun süredir kapalı olan bir kapı aralandı: Başbakan ez-Zeydi ve Irak halkı için, Amerika'yı bir garnizon gücü olarak değil, bir dost olarak yanlarına alarak, Irak'ın tüm silahlı kuvvetlerini tek bir devlet çatısı ve tek bir komuta zinciri altında birleştirme fırsatı doğdu. Algoritması henüz tam olarak çözülememiş devasa bir bölgesel rubik küpündeki o kritik parçalardan birini çevirmek, işte böylesine incelikli bir devlet adamlığı gerektiriyordu. Tebrikler, Sayın Başkan."

Kaynak: ANKA