ABD'li Blinken'dan deprem bölgesine ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret uluslararası medyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak olan Blinken'ın Türkiye'ye yapılacak yardım konusunda görüşmelerde bulunacağı ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceği kaydedildi. Öte yandan bu ziyaret Blinken'ın 2 yıllık görev sürecindeki ilk Türkiye ziyareti olacak.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 40 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketleri sonrasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geleceği açıklandı.

TÜRKİYE'YE YAPILACAK YARDIM GÖRÜŞÜLECEK

Uluslararası medya kuruluşları bu görüşmeye dikkat kesilirken Blinken'ın gündeminin ise bir hayli yoğun olduğu kaydedildi. Gündemin birinci maddesi olarak ABD'nin Türkiye'ye nasıl yardım verebileceğinin görüşüleceği belirtilirken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin de ele alınacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NE İNECEK

Blinken'ın Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ineceği ve oradan helikopter ile deprem bölgelerinde incelemelerde bulunacağı belirtildi. Blinken'ın yarın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi de beklenirken, Blinken'ın programını bilen bazı kaynaklar İngiliz haber ajansı Reuters'a ABD'li bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceğini söyledi.

85 MİLYON DOLARLIK EK FON

Depremden sonra ABD Türkiye'ye bir arama-kurtarma ekibinin yanı sıra tıbbi yardım ve ekipman da göndermişti. ABD ayrıca Türkiye ve Suriye için 85 milyon dolar ek fon oluşturulduğunu da belirtmişti.

İLK ZİYARETİ OLACAK

2 yıldır görevde olmasına rağmen Türkiye'yi ziyaret etmeyerek dikkat çeken Blinken'dan önce bu görevi üstlenen isimlerden Hillary Clinton ve Rex Tillerson, görevlerinin ilk 3 ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Uzmanlar, Blinken'ın ziyaretini geciktirmesinin arkasında ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizini gösteriyor. Türkiye, ABD'nin itirazlarına rağmen 2019'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almış ve büyük tepki toplamıştı.