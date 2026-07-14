İran'dan ABD'nin Yeni Saldırılarına Misilleme: Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Hedefler Vuruldu

(ANKARA) - ABD'nin İran'a yönelik üst üste üçüncü gece düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran, Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik yeni misilleme saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran devlet medyası ve Devrim Muhafızları'na göre İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri hedeflerine saldırılar düzenledi; Ürdün'deki bir hava üssünü ise balistik füzelerle hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran genelinde yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas'taki askeri hedeflerin vurulduğu, amacın İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi.

Buna karşılık İran'ın Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarını hedef aldığı bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Bahreyn'de ABD güçlerinin bulunduğu bir bina, silah depoları ve uydu haberleşme merkezlerini vurduğu, Ürdün'deki bir hava üssünün de balistik füzelerle hedef alındığı duyuruldu.

HÜRMÜZ'DE TANKERLER VURULDU

İran ile ABD arasındaki gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın iki BAE tankerine seyir füzeleriyle saldırdığını, olayda mürettebattan Hint vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiğini, altısı Hint, ikisi Ukraynalı olmak üzere sekiz kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

BAE Savunma Bakanlığı saldırıyı "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirerek kınadı.

İran Devrim Muhafızları ise saldırıyı doğrulayarak tankerlerin uyarılara rağmen mayınlı rotadan ilerlemeye çalıştığını ve seyir sistemlerini kapattığını belirtti. Açıklamada, gemilerin bu nedenle vurularak etkisiz hale getirildiği ifade edildi. IRGC ayrıca ABD ile iş birliğinin "küresel bir enerji krizine yol açacağı" uyarısında bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZ I TART I ŞMAS I BÜYÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlatacaklarını ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm yüklerden yüzde 20 ücret alınacağını duyurdu. Trump, ABD'nin boğazın "koruyucusu" olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın "koruyucu" ifadesine atıfta bulunarak, "İran Hürmüz Boğazı'nın her zaman koruyucusu oldu ve sonsuza kadar da öyle kalacak" dedi. Yüzde 20'lik ücret önerisiyle alay eden Arakçi, "Yüzde 20 elbette fazla. Biz daha adil oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA