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ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli hedefleri vurdu! Biden "Cevabımız başladı" diyerek meydan okudu

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ABD, Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak Suriye ve Irak'taki İran destekli hedefleri vurdu. ABD Başkanı Biden, "Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek. Bize zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Bir Amerikalıya zarar verirseniz karşılık veririz" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili "Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek" dedi.

VURULAN TESİSLER ARASIDA KOMUTA VE KONTROL OPERASYON MERKEZLERİ BULUNUYORDU

CENTCOM, dün gece yaptığı açıklamada İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü ve ona bağlı milis gruplarına karşı Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenlediklerini belirterek 85'ten fazla hedefi vurduklarını duyurdu. Saldırılara ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da katıldığını belirten CENTCOM, "Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler ve insansız hava aracı depoları ile ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik saldırıları kolaylaştıran milis gruplarının ve onların Devrim Muhafızları sponsorlarının lojistik ve mühimmat tedarik zinciri tesisleri yer alıyordu" açıklamasını yaptı.

7 TESİSTE TOPLAMDA 85'TEN FAZLA HEDEF VURULDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby saldırılarla ilgili yaptığı basın toplantısında, "Irak ve Suriye'deki birliklerimize ve tesislerimize yönelik devam eden saldırılara ve özellikle Ürdün'de üç askerimizin ölümüne, düzinelerce askerimizin yaralanmasına neden olan saldırıya yanıt olarak, ABD askeri güçleri, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği ve onların sponsor olduğu militan gruplar tarafından kullanılan yedi tesiste 85'ten fazla hedefi vurdu. Tesislerin üçü Irak'ta, dördü Suriye'de" dedi.

ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli hedefleri vurdu! Biden 'Cevabımız başladı' diyerek meydan okudu

BİDEN, 3 ASKERİN NAAŞLARINI KARŞILADI

ABD Başkanı Joe Biden ise 28 Ocak'ta Ürdün'de İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) desteklediği militan gruplar tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının saldırısı sonucu üç Amerikan askerinin öldürüldüğünü belirterek dün 3 askerin naaşını Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde aileleriyle birlikte karşıladığını ifade etti. Biden açıklamasına şöyle devam etti;

ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli hedefleri vurdu! Biden 'Cevabımız başladı' diyerek meydan okudu

"BİR AMERİKALIYA ZARAR VERİRSENİZ KARŞILIK VERİRİZ"

"Bu öğleden sonra, benim talimatım doğrultusunda ABD askeri güçleri, Devrim Muhafızları ve ona bağlı milislerin ABD güçlerine saldırmak için kullandığı Irak ve Suriye'deki tesislerdeki hedefleri vurdu. Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek. ABD Ortadoğu'da ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde çatışma peşinde değil. Ama bize zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Bir Amerikalıya zarar verirseniz karşılık veririz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Suriye Irak İran Savunma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Zeki Kkaya:

Allah zalimi zalime kırdırır

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Hüseyin Kılıç:

Danışıklı dövüş boş yerleri bombala İran gibi

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Ercan cıftcı:

Hilafet gitmiş, İslam dünyası parçalanmış, Ortadoğu'da ülkeler arasına fitne sokulmuş, Tabi ki İsrail terör estirir, ABD 10 bin km uzaktan gelir bombalar. Türk İslam birliği acilen kuvvetlendirilmeli ve stratejik karar mekanizmaları kurulmalı.

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Oktay Şahin:

Kıyameti Türkler başlatacak,siz daha savaş görmediniz coniler

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Sessiz ciglik:

Danisiklik dovuse devam ediyor. Kendiniz yazip kendiniz calisiyorsunuz. Gun olur Kuranda o Müslümanlar tekrar gelecektir muhakkak. Simdilik istediginiz gibi sürün atinizi bakalim.

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Güray Dilli :

Ha gayret , İran'ı da fiilen vurun da başınıza belayı alın.

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Serkan Kaplan:

Ulan buldunuz boş beleş yerleri vurun. Sıkıyorsa İran daki üsleri vurun. Savaş çıkarıp silah satma çabaları bunlar. Ne işiniz var oralarda sizin pis cenabetler. Defolup gitseniz ortalık durulacak. Petrol bitene kadar oradasınız dimi. Amerika teröristin önde gidenidir.

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