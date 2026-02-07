ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre üyelerinin Jeffrey Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde incelemesine onay verdi. Karara göre Kongre üyeleri, pazartesi gününden itibaren belgeleri erişime açılmış haliyle inceleyebilecek. Aynı gün, Epstein'ın en yakınındaki isim ve ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell'in de ABD Kongresi'nde ifade vermeye başlaması bekleniyor.

EPSTEİN BELGELERİ SANSÜRSÜZ İNCELENECEK

ABD Adalet Bakanlığı'nın verdiği onayla birlikte, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan Epstein belgeleri ilk kez Kongre üyeleri tarafından herhangi bir karartma olmaksızın incelenecek. Belgelerde, Epstein'ın siyasi, finansal ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerine dair çok sayıda kritik başlık bulunduğu belirtiliyor.

Yetkililer, incelemenin pazartesi günü resmen başlayacağını ve sürecin Kongre denetimi altında yürütüleceğini aktardı.

GHİSLAİNE MAXWELL KONGRE'DE İFADE VERMEYE BAŞLAYACAK

Aynı gün, Epstein'ın yıllarca yanından ayırmadığı ve suç ağının kilit isimlerinden biri olarak görülen eski ortağı Ghislaine Maxwell'in de ABD Kongresi'nde ifade vermeye başlaması bekleniyor. Maxwell, Epstein davasında hayatta olan ve sürecin tamamına yakından tanıklık etmiş tek kilit isim olarak değerlendiriliyor.

YAŞAYAN TEK TANIK

ABD basınında ve siyasi kulislerde Maxwell için "karanlık sürecin yaşayan tek tanığı" tanımlaması yapılıyor. Epstein'ın ölümüyle birlikte birçok iddianın aydınlatılamadığına dikkat çeken uzmanlar, Maxwell'in anlatacaklarının yalnızca bireysel suçları değil, sistemin nasıl işlediğini de ortaya koyabileceğini ifade ediyor.

DEPREM ETKİSİ BEKLENİYOR

Kongre kulislerine göre, Maxwell'in vereceği ifadenin ve aynı anda açılacak Epstein belgelerinin ABD siyasetinde ve kamuoyunda deprem etkisi yaratması bekleniyor. Belgelerde yer alan isimler ve ilişkiler ağına dair detayların, yeni soruşturmaların ve siyasi tartışmaların önünü açabileceği düşünülüyor.