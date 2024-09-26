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ABD Gizli Servisi'nde büyük skandal! Bir ajan, Kamala Harris'in ekibinden bir çalışana cinsel saldırıda bulundu

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ABD Gizli Servisi'nin ciddi güvenlik açıkları ve suistimal iddiaları ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibinden bir çalışana cinsel saldırıda bulunulduğu ve eski Başkan Obama'nın güvenliğinde ciddi zafiyetler yaşandığı iddia edildi. Ayrıca, eski Başkan Trump'a yönelik iki suikast girişimi de ajansın güvenilirliğini zedeledi. Gizli Servis Geçici Direktörü Ronald Rowe Jr., yaşanan olaylar sonrası 'paradigma değişimi' çağrısında bulundu.

ABD Gizli Servisi, son dönemde yaşanan bir dizi olayla sarsılıyor. Ajans, üst düzey yetkililerin güvenliğini sağlamakla görevli olmasına rağmen, ciddi güvenlik açıkları ve suistimal iddiaları ile karşı karşıya.

Son olarak, bir Gizli Servis ajanının Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibinden bir çalışana cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olay, Wisconsin'de geçen hafta yaşandı ve ajans konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Eski Başkan Barack Obama'nın güvenliğinde de ciddi bir zafiyet yaşandığı ortaya çıktı. Silahlı bir kişinin, Hollywood'da Obama'nın arabasına santimetreler kala yaklaşabildiği bildirildi. Bu olay, Gizli Servis'in koruma protokollerini sorgulatıyor.

Eski Başkan Donald Trump'a yönelik iki suikast girişimi de ajansın güvenilirliğini zedeledi. Temmuz ayında bir mitingde Trump'a ateş açılırken, bu ay Florida'da bir golf sahasında ikinci bir girişim engellendi.

Gizli Servis Geçici Direktörü Ronald Rowe Jr., yaşanan olaylar sonrası "paradigma değişimi" çağrısında bulundu. Ancak ajansın geçmişteki fahişe skandalı ve personel sorunları, köklü değişikliklerin gerekli olduğunu gösteriyor.

Güvenlik uzmanları, bu olayların ABD'nin en üst düzey yetkililerinin korunmasında ciddi eksikliklere işaret ettiğini ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

ABD Gizli Servisi'nde büyük skandal! Bir ajan, Kamala Harris'in ekibinden bir çalışana cinsel saldırıda bulundu

ABD Gizli Servisi'nde büyük skandal! Bir ajan, Kamala Harris'in ekibinden bir çalışana cinsel saldırıda bulundu

ABD Gizli Servisi'nde büyük skandal! Bir ajan, Kamala Harris'in ekibinden bir çalışana cinsel saldırıda bulundu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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