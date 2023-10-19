Hamas ve İsrail arasında çatışmalar sürerken, Orta Doğu'da da gerilim tırmandı. ABD'li 2 yetkilinin aktardığı bilgiye göre ABD donanmasına ait savaş gemisi, Yemen kıyısı açıklarından kendisine atılan çok sayıda füzeyi imha etti. Füzelerin İran destekli Husi militanları tarafından ateşlendiği iddia edildi.

ABD donanmasına ait savaş gemisi, Yemen kıyısı açıklarından kendisine atılan çok sayıda füzeyi imha etti

İki ABD'li yetkilinin CNN'e verdiği bilgiye göre, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir ABD Donanması savaş gemisi Perşembe günü Yemen kıyısı yakınlarında çok sayıda mermiyi yakaladı.

Yetkililerden biri, füzelerin Yemen'de devam eden çatışmalara karışan İran destekli Husi militanları tarafından ateşlendiğini söyledi. İkinci yetkiliye göre yaklaşık 2-3 füze ele geçirildi.

Yetkililer füzelerin neyi hedeflediğinin belirsiz olduğunu söyledi. Füzelerin USS Carney'e ateşlenmiş olması ya da başka bir hedefe doğru fırlatılmış olması mümkün.

Olay, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği terör saldırısının ardından Orta Doğu'da gerilimin artmaya devam ettiği bir dönemde, İran'ın olası saldırganlığına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. İran uzun süredir Hamas'ın destekçisi.

USS Carney Çarşamba günü Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geçti. ABD Filo Kuvvetleri komutanlığı bir sosyal medya gönderisinde bunun "Orta Doğu'da deniz güvenliği ve istikrarının sağlanmasına yardımcı olacağını" söyledi.