ABD, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeli ve ailelerinin güvenlik riskleri nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istedi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeli ve ailelerine 'güvenlik riskleri' gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine 'güvenlik riskleri' gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

