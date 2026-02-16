Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'nin olumlu bir yönde ilerlediğini belirterek, bu gidişattan memnun olduklarını açıkladı. Bratislava'da düzenlenen basın toplantısında NATO ile ilgili açıklamalarda da bulunarak, birkaç bin askerin kaydırılmasının olağan bir durum olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " Suriye'deki gidişattan memnunuz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki resmi temasları kapsamında, Başbakan Robert Fico ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Rubio, İran ile kimsenin bugüne kadar başarılı bir anlaşma yapamadığını, ABD'nin bunu deneyeceğini söyleyerek, "Salt teoloji temelinde siyasi ve jeopolitik kararlar alan insanlarla uğraşıyoruz, bu karmaşık bir durum" ifadelerini kullandı.

NATO'dan ayrılmadıklarını kaydeden Rubio, "NATO'dan da ayrılmıyoruz. Birkaç bin askerimizi bir ülkeden diğerine kaydırmış olabiliriz ama bu olağan bir durum" açıklamasında bulundu.

Rubio, Suriye ile ilgili değerlendirmesinde ise Suriye'nin olumlu bir yönde ilerlediğini vurgulayarak, "Burada hiç kimse Suriye'nin önemli bir sorun olabileceğini inkar etmedi. Kolay olacak mıydı? Hayır. Zor olacak mıydı? Kesinlikle. İyi ve kötü günleri, iniş çıkışları olacak mıydı? Hiç şüphe yok. Suriye'deki gidişattan memnunuz, bu gidişatı sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Slovakya Başbakanı Fico da Ukrayna'daki savaşa ilişkin askeri bir çözümün bulunmadığının altını çizerek, 'Rusya ile diyalog' çağrısında bulundu. Fico, "Ukrayna'nın gerekli tüm kriterleri karşılaması şartıyla AB'ye katılabileceğini söylüyoruz. Batı Balkanlar'daki aday ülkeler, Ukrayna'dan 100 kat daha hazırlıklı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim

İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu

Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

Samsun'dan gönderilir gönderilmez Türkiye'den flaş bir teklif aldı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Muhabirle kafa bulmuştu! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak

Pedofili dosyasından çıktı! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor