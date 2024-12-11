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Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Blinken'ın Türkiye'ye yönelik ziyaretinin Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'in ardından Deyrizor'u terör örgütü PKK/PYD'den temizlenmesi sonrasında gelmesi dikkat çekti.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya bile girmeden devirdi.

MÜNBİÇ VE DEYRİZOR TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren muhalifler, Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce terör örgütü PKK/YPG'ya bıraktığı Münbiç'in ardından bugün de Deyrizor'u kontrol altına aldı.

BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Terör örgütlerinin Suriye'den kovulmasının ardından ABD paniğe kapılırken, ilk çıkarmayı yapacak isim de belli oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Türkiye'ye geliyor.

MASADA SURİYE VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Blinken, mevkidaşıyla Suriye'de gelinen son nokta üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıdehide:

İşte geldiğimiz noktayı görün. Kimse bizi takmıyordu 2002 öncesinde. Şimdi koskoca amerika gelip bizden yardım dilenecek onları korumamız için.

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Geri vites kim yaparsa namert tir

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

yine ne felaketler bekliyor bizleri İsrail'e Suriyede ne verecekler kahpe Bizans tohumları

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

BOP projesini kutlayacak

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Haber YorumlarıFA null:

yalamaya mi

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

reisi ikna etmeye geliyor, sinsice kandıracak bizi yine.

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Haber Yorumlarıoturan:

amerika pkk yı silahsız türkiyeye temizletti şimdide kürdistanı tertemiz bir şekilde kuaracak. biz olduk çöpçü.

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Amerika sen heryeri dizayn edip yanı başımızda pkk devleti kurup o devleti israil ve abd hizmetinde istediginiz zaman türkiye ye karşı kullanabileceginimi zannettiniz.türkiyenin eli armutmu topluyor

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Haber YorumlarıVEFA:

Kulak uzaktan etkili çekilmiyor tabi!.. Ondandır!!!

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Haber YorumlarıEngin Farş:

ABD panikte mi:) şaka mısınız kardeşim ABD niye panikte olsun İsrail güneyden Suriye’yi işgal ediyor Suriye’nin ordusu cephanesi dahil her şeyi imha ettiler. Bence ABD gelip durum ortada reis şu ypg ile anlaşsan iyi olacak yoksa ekonomin sanayin de ortada Trump gelirse ekonomini batırır bizden söylemesi demeye geliyorlar:)

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