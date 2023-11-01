ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

Türk diplomatik kaynaklara göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle bölgede ziyaretlerini sıklaştıran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası ilk olarak koşulsuz şartsız destek verdiği İsrail'i ziyaret eden Blinken, bölge ülkelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Türk diplomatik kaynaklara göre ABD'li bakan 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, gün içinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmalarda sivillerin zarar görmesinin asgari düzeye indirilmesi için önlem alınması çağrısında bulundu. Blinken, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyerek Gazze'ye giden insani yardımların artırılması ve hızlıca ulaştırılması gerektiğini söyledi.

SENATODA PROTESTO EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken'ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.