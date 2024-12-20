ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürerken ABD basınından bir iddia geldi. Axios haber sitesi, Leaf'ın "gelecek günlerde" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı.

GEÇİŞ HÜKÜMETİYLE DİPLOMATİK ANGAJMAN

Leaf'ın ziyaretinin Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.

İLK ABD'Lİ YETKİLİ OLACAK

Adı açıklanmayan 2 ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi. Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak. Axios'un haberine ilişkin henüz Washington yönetiminden açıklama yapılmadı.

BLINKEN SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söylemişti.