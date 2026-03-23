ABD'den Hürmüz Boğazı hamlesi! 4500 deniz piyadesi bölgeye sevk edildi

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaş yeni bir aşamaya girerken, Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açmak için kapsamlı bir askeri hazırlık başlattı. Bölgeye binlerce asker, savaş uçakları ve amfibi birlikler sevk edilirken, olası bir büyük operasyonun işaretleri güçleniyor.

ABD basınına göre, yaklaşık 4.500 deniz piyadesi ve denizci hızla bölgeye konuşlandırılıyor. Bu güç, F-35 savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve amfibi çıkarma birlikleriyle desteklenirken, ek kuvvetlerin de yolda olduğu belirtiliyor.

HAREKAT HAZIRLIĞI

Pentagon'un son haftalarda bölgeye savaş gemileri ve deniz piyadeleri sevk ettiği, USS Tripoli gibi amfibi hücum gemilerinin de Hürmüz'e doğru ilerlediği bildirildi. Bu birliklerin, hem deniz güvenliği hem de olası kara operasyonları için hazır tutulduğu ifade ediliyor. ABD'nin hedefinin, İran'ın kontrol altına aldığı Hürmüz Boğazı'nı yeniden uluslararası geçişe açmak olduğu belirtiliyor. Bu su yolu, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir hat olarak öne çıkıyor.

HAVA VE DENİZ GÜCÜ DEVREDE

Sadece kara birlikleri değil, hava gücü de operasyonun merkezinde yer alıyor. ABD'nin bölgeye F-35 savaş uçakları ve saldırı helikopterleri konuşlandırdığı, daha önce de A-10 ve Apache helikopterleriyle İran hedeflerine yönelik operasyonlar yürüttüğü aktarıldı. Bu askeri yığınak, İran'ın deniz mayınları, insansız hava araçları ve füze sistemleriyle kurduğu kontrolü kırmayı hedefliyor.

"BU BİR TÖREN DEĞİL"

ABD'li bir yetkilinin, "Bu deniz piyadeleri tören için gelmiyor" sözleri ise operasyonun ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlara göre bu açıklama, sahada doğrudan çatışma ihtimalinin arttığına işaret ediyor.

BÜYÜK ÇATIŞMA RİSKİ

ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri yığınağı, bölgedeki gerilimi daha da yükseltti. İran'ın daha önce İsrail'e ve bölgedeki hedeflere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği, Körfez'deki enerji altyapılarını da tehdit ettiği biliniyor. Analistler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak olası bir çatışmanın sadece bölgeyi değil, küresel enerji piyasalarını ve dünya ekonomisini doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

GÖZLER HÜRMÜZ'DE

Savaşın kaderini belirleyecek kritik cephelerden biri haline gelen Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketlilik her geçen gün artarken, ABD'nin bu hamlesi olası bir geniş çaplı operasyonun habercisi olarak değerlendiriliyor.