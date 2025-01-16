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ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
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ABD Dışişleri Bakanı olarak basın mensuplarıyla son toplantısını gerçekleştiren Antony Blinken, "Erdoğan'dan Hamas'ı masaya yeniden getirmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanmasını görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı. Hamas da masaya geri döndü" dedi.

19 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe girecek ateşkes ile ilgili ABD'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Başkan Joe Biden'ın "Ateşkes bizim sayemizde imzalandı" ifadelerine karşılık Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına getirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediklerini söyledi.

"ERDOĞAN İSTEDİ HAMAS MASAYA DÖNDÜ"

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Blinken'ın basın mensuplarıyla yaptığı son toplantıda yaptığı ateşkes itirafını şöyle anlattı:

"Blinken, veda basın toplantısı düzenledi. Burada Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Blinken'a ateşkes sürecine nasıl gelindi? sorusu soruldu. Blinken, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gittik. Hamas'ı masaya yeniden getirmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için Erdoğan'ın ağırlığını ve etkisini kullanmasını görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı. Hamas da masaya geri döndü."

İSRAİL KABİNESİ YARIN SABAH ATEŞKES İÇİN TOPLANACAK

İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile israil arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine İsrail güvenlik kabinesinin yarın toplanacağını duyurdu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinde koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arye Deri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının çözüldüğüne ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi bugün gün içinde Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" duyurmuştu.

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.

İsrail basını, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere diğer ihtilafları müzakere ettiğini yazmıştı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMahmut Şahin:

DÜNYA LİDERİ DERKEN ŞAKA YAPMIYORDUK.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Müslümanlar tarihleri boyunca boyun eğer eğmeye devam edecek

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Haber YorumlarıVEFA:

İyi polis, kötü polis mizanseni yani. Klasik oyun, hep tutar ama! Sizi gidi kankalar sizi! .

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Haber YorumlarıVEFA:

Rehberi bilim ve ilim olmayanın, akıbeti hazin olur!

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

evet israili düzledi gitti hamas,perişan etti, biz barış için ikna ettik,)))

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Yaaa bırakın bu kıkayeyı Türkler dünya yı kurtarıyor algısını barış olsunda kım yardım etmıs se bu barışa herkese teşekkür

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Hamas'a yardım Anadolu nun kurtuluşudur Gazze düşerse masum Anadolu kadını yine bombaların üstünü ceketleriyle carsaflariyla örtecek Allah bir daha bu milleti düşürmesin tum dünya mazlumlarınin duasıyla bu ülke ayakta yoksa bir saniye bile dayanamaz üç tarafi denizlerle dört tarafı hain devletlerle cevrili

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Haber Yorumlarımetinmert06:

başarısızlık olursa Erdoğan mi yaptı diyecekler acaba ?

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