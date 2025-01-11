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ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles'taki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

ABD'yi kasıp kavuran orman yangınları tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Los Angeles'ın lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken; yangınların New York'a da sıçradığı belirtiliyor.

Yangının bilançosu ise her geçen saat ağırlaşıyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 10.000'i aşkın ev ve bina kül oldu.

ATEŞ HORTUMU GÖRÜNTÜLENDİ

Yangınlar şiddetli rüzgarla birlikte büyüdüğü belirtilirken; yangın sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameralarca kaydedildi.

CAN KAYIPLARI ARTABİLİR

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada can kayıplarının artabileceğini belirtti. Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir "savaş sahnesini" hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, "Büyük ihtimalle artacak" ifadelerini kullandı. İnsanların tahliye ettiği evlerde yaşanan yağma olaylarına da değinen Biden bu konuda "endişeli" olduğunu sözlerine ekledi.

ÜNLÜLERİN EVLERİ KÜL OLDU

Yangınlara ilişkin gündeme gelen en önemli başlıklardan biri ise Hollywood yıldızlarının lüks evlerinin yanması oldu. Yangının Hollywood yıldızlarının malikanelerinin yer aldığı Pacific Palisades adlı lüks yerleşim yeri yakınında başladığı bildirilirken; çok sayıda ünlünün lüks evleri yangında zarar gördü veya yandı.

ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

İnşallah rüzgar şiddetini artırır da kendi dertlerinde boğulurlar. Washinton, Lon Angeles, New York, Atlanta ve tüm şehirlerin başına inşallah.

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Haber YorumlarıÜmit TV:

Allah büyüktür, mazlum milletlerin ahı var sonucu olmayacak mı sanıyorlar bugün yangın Yarın başka bir sebep

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

gazzenin ahlari ufluyo olmasin

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Allah’ın izniyle inşallah dört bir yanı Gazze gibi olur. Trump efendi Ortadoğu cehenneme çevireceğim diyordu ama büyük yaradan ABD yi cehenneme çeviriyor.

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Katlettiğiniz masum çocukların hesabını cehennemi bu dünyada yaşayarak ödersiniz inşallah

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Cehheneme çevireceğim diyordu gazze için çevirdilerde kendi başlarına geldi ama zerre kadar ders almışlarmıdır

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Türkiye'den, Adana-Ceyhan'dan İsrail'e hâlâ PETROL YOLLAYANLAR, Filistin'de 80 yıldır devam eden TOPRAK HIRSIZLIĞINA, MÜSLÜMAN KATLİAMI "suçlarına" ortaktırlar........ Hiçbir şekilde Allah'tan (c.c) kaçamayacaklar.... Ne bu Dünya'da, ne de Ahirette.... Allahu "EL-MUNTEKİM" (İNTİKAM ALAN)...... Allahu "EL KAHHAR" (MAHFEDEN).....

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Mazlum halkların ahları tuttu biden yaşattıklarınızı yaşamadan ölme

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

baktı ki insancıklar bişe yapmadı yaradan da afetini gönderiyor. ben de dahil herkesin çok çetin hesabı olacak

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Cehennem ateşii

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