ABD'deki Filistin Protestoları Üniversitelere Yayıldı

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde bir süredir devam eden Filistin yanlısı protestolar ülkedeki çeşitli diğer üniversitelere yayıldı.

New York polisinin Columbia Üniversitesi'ndeki kampüs eyleminde 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Sonrasında ABD'nin dört bir yanında öğrenciler dayanışma içinde kendi eylemlerini başlattı.

Protestocular üniversitelerinden, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor.

Pazartesi günü de devam eden protestolarda onlarca kişi daha gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili açıklama yapan ABD Devlet Başkanı Joe Biden, bazı görüntüleri "Yahudi karşıtı" olarak tanımladı. Biden "Filistinlilere ne olduğunu anlamayanları" kınadığını da söyledi.

Hareket nasıl büyüdü?

Üniversite kampüslerindeki protesto hareketi geçen hafta New York polisinin Columbia Üniversitesi'ne çağrılması ve 100'den fazla kişiyi gözaltına almasıyla dikkat çekti.

Pazartesi günü açıklama yapan Columbia Üniversitesi, kampüsteki "korkutucu ve taciz edici davranışlar" nedeniyle tüm yüz yüze derslerin iptal edildiğini duyurdu.

Columbia Üniversitesi Rektörü Nemat (Minouche) Shafik kampüsteki gerginliğin "Columbia ile bağlantısı olmayan ve kendi gündemleriyle kampüse gelen kişiler tarafından istismar edildiğini ve büyütüldüğünü" iddia etti.

Açıklamanın ardından yüzlerce öğretim üyesi başkanın tavrına karşı çıkarak toplu bir iş bırakma eylemi düzenledi.

Columbia Üniversitesi'ndeki kısıtlamalar ve gözaltılar sonrası ABD'nin birçok üniversitesinde öğrenciler dayanışma eylemleri başlattı.

Pazartesi günü New York Üniversitesi'nde protestocular Stern İşletme Okulu'nun karşısında kamp kurdu.

Protestocular üniversiteye "silah üreticileri ve İsrail işgalinden çıkarı olan şirketlere ait mali kaynaklarını ve bağışlarını" ifşa etmesi ve bu bağışlardan vazgeçme çağrısında bulundu.

New York polisi protestoyu dağıtmak için harekete geçti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Pazartesi günü Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Yale Üniversitesi'nde de düzenlenen protestolarda, üniversitenin açıklamasına göre en az 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin disipline sevk edileceği belirtildi.

Benzer gösteriler Berkeley'deki California Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Michigan Üniversitesi, Emerson Koleji ve Tufts'a da yayıldı.

Amerika'daki üniversitelerde 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaş ve ifade özgürlüğüne ilişkin gösteriler ve hararetli tartışmalar yaşanıyor.

Son aylarda antisemitik ve islamofobik olaylarda da artış yaşandığını kaydediliyor.

Antisemitizm iddiaları

New York Üniversitesi yetkilileri protestolar sırasında "korkutucu sloganlar ve birkaç anti-semitik olayın" bildirildiğini duyurdu.

İnternette paylaşılan birkaç videoda Columbia Üniversitesi yakınlarındaki bazı protestocuların Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını destekledikleri görülüyor.

Ancak protesto gruplarının üyeleri yaptıkları açıklamalarda antisemitizm iddialarını reddederek eleştirilerinin İsrail devleti ve destekçilerine yönelik olduğunu savundular.

Pazar günü bir açıklama yapan Filistin'de Adalet için Columbia Öğrencileri grubu, "her türlü nefret ve bağnazlığı kesinlikle reddettiklerini" söyledi ve grubu "temsil etmeyen kışkırtıcı kişileri" eleştirdi.

Pazartesi günü Demokrat Kongre Üyesi Kathy Manning, Columbia etrafında İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan protestocular gördüğünü söyledi.

Columbia Üniversitesi'ndeki Chabad isimli Hasidik grup ise Yahudi öğrencilere bağırıldığını ve olumsuz söylemlere maruz kaldıklarını söyledi.

Üniversiteye bağlı bir haham 300 Yahudi öğrenciye gönderdiği bir mesajda kampüsteki durum düzelene kadar üniversiteden uzak durmalarını istedi.

Columbia Üniversitesi Başkanı Shafik geçen hafta üniversitenin antisemitizm ile mücadele çalışmaları konusunda bir kongre komitesi önünde ifade vermek üzere ABD Kongresi'ne gitti.