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Havada büyük korku | Boeing 737 havada alev aldı! Arızanın nedeni şoke etti

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ABD'nin Denver şehrinden Edmonton'a sefer yapan United Airlines'a ait bir Boeing 737 yolcu uçağı havada alev aldı. Pilot, acil durum çağrısının ardından sağ kanattaki motoru kapatırken, 75 dakika sonra Denver'e acil iniş yaptı. Pilotun, kule ile yaptığı konuşmada, iki numaralı motora tavşan girdiğini bildirdiği aktarıldı.

ABD'de Denver-Edmonton seferini yapan yolcu uçağının motoruna tavşan girdi. Uçak motorunun alev almasının ardından acil iniş yaptı.

Havada büyük korku | Boeing 737 havada alev aldı! Arızanın nedeni şoke etti

HAVADA ALEV ALDI!

ABD'de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorlarından birine tavşan girdi. Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev aldı.

Havada büyük korku | Boeing 737 havada alev aldı! Arızanın nedeni şoke etti

ACİL İNİŞ YAPTI

Pilot, acil durum çağrısının ardından sağ kanattaki motoru kapatırken, 75 dakika sonra Denver'e acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken, olayda kimse yaralanmadı.

MOTORUNA TAVŞAN GİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Pilotun, kule ile yaptığı konuşmada, iki numaralı motora tavşan girdiğini bildirdiği aktarıldı. Tavşanın uçağın kalkışı sırasında motora girdiği düşünülüyor.

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Havada büyük korku | Boeing 737 havada alev aldı! Arızanın nedeni şoke etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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