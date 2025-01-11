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ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

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Los Angeles'ta meydana gelen yangın felaketinde mucizeler de yaşanıyor. ABD'de ünlü profesör ve iş insanı David Steiner'a ait bir villa şans eseri yangından kurtuldu. Küle dönen bölgede ayakta kalan tek yapı olarak dikkat çeken villanın değerinin 8 milyon dolar olduğu öğrenildi. Villanın nasıl hasar almadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Los Angeles'ın eteklerinde çıkan yangın, fırtınanın da etkisiyle yeniden devasa boyutlara ulaştı. Şu ana kadar 12 bin ev ve aracın küle döndüğü bildirilirken, 150 bine yakın kişinin ise evlerine dönmesine henüz izin verilmiyor. Yangın nedeniyle oluşan zararın ise 60 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Los Angeles'taki yangınlarda en az on bir kişinin öldüğü duyuruldu. İtfaiyeden alınan yeni bilgilere göre, sahildeki Pasifik Palisades bölgesinde çıkan yangınlarda 5 kişi, Altadena'nın kuzey ilçesinde çıkan yangınlarda ise 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Öte yandan felaket bölgesinde mucizeler de yaşanıyor. Malibu sahili küle dönerken, 2000 yılında yapılan bir villanın yangını hasarsız atlatması dikkat çekti. ABD'de ünlü profesör ve iş insanı David Steiner'a ait olduğu öğrenilen villanın değerinin de 8 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Etrafı küle dönen villanın nasıl hasar almadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

NEREDEYSE HASAR ALMADI

İtfaiyecilerin müdahale etmesiyle neredeyse hasarsız kurtulan villa, 390 metrekarelik yaşam alanına sahip. Villada ayrıca dört yatak odası ve dört banyo bulunuyor.

NEW YORK'TA DA YANGIN ÇIKTI

Günlerdir Los Angeles'ta devam eden yangının ardından bir kötü haber de New York'tan geldi.Bronx bölgesinde bulunan bir yerleşim alanında büyük bir yangın çıktı. New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin yaralandığı ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Bu yangınları Deaş a nasıl bağlayacaklar merakla bekliyorum. Yangının içinde deaş a ait bir bayrakta bulamazlar Çünkü o da yanar. Ama illaki bir yolunu bulacaklar. Bekleyip göreceğiz

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Haber YorumlarıMehmet:

Ahşap olmadığı için olabilir mi

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Belki gizli bir Allah dostudur.

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Allahuekber diye bağırmıştır.

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Haber YorumlarıMengele:

O yanmayan Villa Ali Erbas a ait nasil ysnarki yanmaz hocalarin Allah ile ayri anlasmalari bizim gibi günahkar degiller

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