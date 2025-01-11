ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Los Angeles'ın eteklerinde çıkan yangın, fırtınanın da etkisiyle yeniden devasa boyutlara ulaştı. Şu ana kadar 12 bin ev ve aracın küle döndüğü bildirilirken, 150 bine yakın kişinin ise evlerine dönmesine henüz izin verilmiyor. Yangın nedeniyle oluşan zararın ise 60 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Los Angeles'taki yangınlarda en az on bir kişinin öldüğü duyuruldu. İtfaiyeden alınan yeni bilgilere göre, sahildeki Pasifik Palisades bölgesinde çıkan yangınlarda 5 kişi, Altadena'nın kuzey ilçesinde çıkan yangınlarda ise 6 kişi hayatını kaybetti.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Öte yandan felaket bölgesinde mucizeler de yaşanıyor. Malibu sahili küle dönerken, 2000 yılında yapılan bir villanın yangını hasarsız atlatması dikkat çekti. ABD'de ünlü profesör ve iş insanı David Steiner'a ait olduğu öğrenilen villanın değerinin de 8 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Etrafı küle dönen villanın nasıl hasar almadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

NEREDEYSE HASAR ALMADI

İtfaiyecilerin müdahale etmesiyle neredeyse hasarsız kurtulan villa, 390 metrekarelik yaşam alanına sahip. Villada ayrıca dört yatak odası ve dört banyo bulunuyor.

NEW YORK'TA DA YANGIN ÇIKTI

Günlerdir Los Angeles'ta devam eden yangının ardından bir kötü haber de New York'tan geldi.Bronx bölgesinde bulunan bir yerleşim alanında büyük bir yangın çıktı. New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin yaralandığı ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.