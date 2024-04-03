ABD'de üzerine kırılan cam kapı düşen kadın, 35 milyon dolarlık tazminat kazandı

Amerika Birleşik Devletler'inde eski bir analist olan Meghan Brown,on yıl önce Manhattan'daki bir binanın cam kapısı aniden kırılarak başına düşmesi sonucu kalıcı beyin hasarı aldığı için 35 milyon dolarlık bir tazminata hak kazandı.

Brown,2015 yılında fizik tedavi randevusundan ayrılırken kapıdan çıktığı sırada cam kapı kırılıp kafasının üzerine düştü.

Mahkeme, beyninde hasara oluşan Brown'a35 milyon dolarlık bir tazminatın verilmesine karar verdi.

Brown, yaralanmanın ardından kariyerinde geriye doğru bir düşüş yaşadığını ve sonunda işinden kovulduğunu anlattı. Ayrıca, günlük işlerini yerine getirme yeteneği ve hatta aşk hayatı da olumsuz etkilendi.

Güvenlikkamerası kayıtlarında, Brown'un kapıya yaklaşarak açmak için yaslanması ve bir adamın kapıya cep telefonuyla dokunması sonucunda camın patlayarak Brown'un üzerine yağmur gibi döküldüğü anlar görülebiliyor.

Brown, jüriye o anı hatırlamadığını ancak kendini yere düştüğü bir anda ve etrafında insanların ona yardım ettiğini hatırladığını anlattı.

Olayın ardından Florida'nın Naples şehrine taşınan ve şimdi küçük bir dondurma dükkanı işleten Brown, yaşadığı sorunları hafifletmek için birçok uzmana başvurduğunu belirtti.

Sonuç olarak, jüri Brown'a 35 milyon dolar tazminat verdi.

Brown'un avukatı Moore, "Meghan'ın bu trajik olaya hiçbir uyarı olmadan düştüğünü net bir şekilde görebiliyoruz," dedi.