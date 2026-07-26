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ABD'de silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ABD'de silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde bir süpermarketin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde bir süpermarketin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde yerel saatle 17.00 sıralarında bir süpermarketin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda omzundan vurularak ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralanan iki kişinin ise 25 ve 34 yaşlarında olduğu, birinin kalçasından diğerinin ayağından vurulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

New York Polis Departmanı (NYPD), saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini kaydederek, olayın ardından kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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