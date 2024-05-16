ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

Kaliforniya'ya ait San Diego şehrinin sadece bir saat dışında bulunan küçük Campo köyü olduğu gibi satışa çıktı. Konut ve ticari binaların da yer aldığı 28 binadan oluşan köyün acilen yenilenmeye ihtiyacı var. İlgili tarafların mülkü satın alarak şehir merkezinin gitmesini istedikleri yönü de belirleyebilme hakları bulunuyor.

YENİ İŞLETMELER İÇİN FIRSAT

Konutların çoğunun, yeni çatı ve tahta döşemeler de dahil olmak üzere estetik ve konfor amacıyla yenilendiği görülüyor. Diğer boş binalar ise spor salonları, çamaşırhaneler, kreşler veya toplum merkezleri gibi yeni işletmeler için fırsatlar barındırıyor.

KÖYÜN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ YIKIP YENİDEN İNŞA EDECEKLER

Yatırımcılar mevcut binaları değiştirmeden arsalar üzerinde daha fazla konut inşa etmeye de odaklanabilirler. Yeni sahipleri ayrıca yeni konut seçenekleri, ticari alanlar ve gelişmiş altyapı gibi modernizasyon adına köyün önemli bir bölümünü yıkıp yeniden inşa edebilir.

ÜNLÜ İSİMLERİN ODAĞINDA

Satış süreciyle ilgilenen emlakçılar, kimliği açıklanmayan ünlü bir film yapımcısının ve profesyonel kaykaycı Tony Hawk gibi isimlerin projeyle ilgilendiğini söyledi. Köy, II. Dünya Savaşı sırasında bir işgal durumunda askerleri barındırmak için inşa edildi. Campo'da şu anda hepsi mülkü satmaya hazır 100 sakin bulunuyor.

Campo yerlilerinin, yeniden yapılanma sürecinde cazibesi korunduğu sürece köyün potansiyel yeni mülkiyetine karşı olmadıkları öğrenildi. Köyün yerlilerinden Michael Hoffner, "Şehirdekinden çok daha sessiz olması çok güzel. Koşuşturmaya katlanmıyorsunuz, huzur içinde uyuyorsunuz ve burada yıldızları görebiliyorsunuz" dedi.