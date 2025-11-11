Haberler

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu
Güncelleme:
ABD'de New York Belediye Başkanı seçilen ilk müslüman olan Zohran Mamdani'nin vatandaşlığı Cumhuriyetçi politikacılar tarafından tartışma konusu haline getirildi. Uganda doğumlu Mamdani'nin vatandaşlığının komünistlik ve terör destekçisi olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini savunan Cumhuriyetçiler, harekete geçti. Ancak uzmanlar, iddiaların asılsız olduğunu ve kanıtlanması gerektiğini belirtiyor.

  • Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman ve ilk Güney Asyalı belediye başkanı oldu.
  • Cumhuriyetçi politikacılar, Mamdani'nin vatandaşlığının iptal edilmesini ve sınır dışı edilmesini talep etti.
  • ABD vatandaşlık başvurusunda komünist veya totaliter parti bağlantılarının açıklanması zorunludur.

Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak şehrin ilk Müslüman ve ilk Güney Asyalı belediye başkanı olmasının ardından, Washington DC'de "Vatandaşlık " tartışması başladı.

Cumhuriyetçi politikacılar, 7 yaşından beri ABD'de yaşayan ve 2018'de vatandaşlık alan Mamdani'nin vatandaşlığının iptal edilmesi için harekete geçti.

Bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, Mamdani'nin vatandaşlığa alınma sürecinin soruşturulmasını talep etti ve kendisinin ABD vatandaşlığından çıkarılarak sınır dışı edilmesini istedi. Rakip politikacılar NYC Başkanını komünist olmakla ve "terörist" faaliyetleri benimsemekle suçluyor.

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu

"İLK UÇAKLA UGANDA'YA GÖNDERİN"

Cumhuriyetçi Parti'den Temsilci Andy Ogles, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Mamdani'yi soruşturmasını istedi ve "Mamdani vatandaşlık belgelerinde yalan söylediyse, vatandaş olamaz ve kesinlikle New York belediye başkanı olamaz. Büyük bir Amerikan şehri, terörist bir ideolojiyi alenen benimsemiş bir komünist tarafından yönetilmenin eşiğinde" dedi.

Ogles sözlerine, "Amerikan vatandaşlık sistemi, komünizm veya terörist faaliyetlerle herhangi bir bağlantının açıklanmasını zorunlu kılıyor. Bunları açıkladığından şüpheliyim. Eğer bu doğrulanırsa, onu ilk uçakla Uganda'ya geri gönderin." şeklinde devam etti.

Florida'dan Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Randy Fine da açıklamasında, "Barbarlar artık kapıda değil, içeride. Ve sekiz yıl önce buraya taşınan Mamdani, vatandaş olma yolunda bunun harika bir örneği. Bakın, okuduklarımdan anladığım kadarıyla vatandaşlık kazanma şartlarını karşılamıyordu." sözleri ile New York'un henüz koltuğuna oturmamış başkanını hedef aldı.

Göçmenlik hukuku uzmanları, Ogles ve Fine'ın Mamdani'nin başvurusuyla ilgili iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt görmediklerini belirtti.

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMA PROSEDÜRÜ

Yetişkinlerin ABD vatandaşı olabilmeleri için ülkede beş yıl boyunca yasal daimi ikametgah sahibi olarak kesintisiz yaşamış olmaları veya bir ABD vatandaşıyla evli iseler üç yıl ikamet etmiş olmaları gerekiyor.

ABD vatandaşlık başvuru formunda, başvuranların herhangi bir komünist veya totaliter partiye üye olup olmadıkları, bu partilerle bağlantılı olup olmadıkları veya bu partilere üye olup olmadıkları soruluyor.

Vatandaşlıktan çıkarma, ise yalnızca mahkeme kararıyla yapılabilir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye kaçan Nazilerin veya "terörizm" suçundan hüküm giymiş veya terörle bağlantılı kişilerin sınır dışı edilmesi gibi durumlarda nadiren kullanıldı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYunus keleş:

Hoşgeldin Junior Ekrem İmamoğlu

Haber YorumlarıYunus keleş:

Hoşgeldin Junior Ekrem İmamoğlu....Bizimkiler diploma iptal ediyor adamlar vatandaşlıktan çıkartıyorlar

Haber YorumlarıMGk:

Bu daha bişey çalmadı.. Eko gibi yaparsa orada beslemezler verirler elektriği haberin olsun

Haber YorumlarıNİHAT AK:

Bu tartışmayı anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Zohran Mamdani yıllardır ABD’de yaşıyor, tüm vatandaşlık süreçlerini yasalara uygun şekilde tamamlamış ve New York’un belediye başkanı olarak seçilmiş bir isim.

Haber YorumlarıFATIH Om:

