ABD'de Green Card Başvuru Süreci Başladı

ABD'de oturum ve çalışma hakkı kazanma girişimlerinden birisi olan Green Card başvuru süreci, bugün 19: 00 itibariyle başladı. Başvuru adımları ve dikkat edilmesi gerekenler içeriğimizde.

ABD'de oturum ve çalışma hakkı kazanma girişimlerinden birisi olan Green Card başvuru süreci, bugün 19: 00 itibariyle başladı. Süreçle ilgili pek çok detay bulunuyor. Peki kimler başvurabilir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Başvuru adımları ve daha fazlası içeriğimizde.

Green Card başvurusu için son tarih: 7 Kasım 2023, saat 19: 00

Green Card başvurusu için öncelikli olarak bilinmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Başvurunun tamamen ücretsiz olduğunu belirtelim. Herhangi bir yere ücret ödeyerek şansınız da artmıyor. Öyle ki çekiliş tamamen rastgele yapılıyor. Bu tarzda önünüze gelen bilgilere itibar etmeyiniz.

Başvurular sadece dvprogram.state.gov adresinden yapılıyor. Başvuru, 4 Ekim günü (bugün) Türkiye saatiyle 19: 00'da başladı ve 7 Kasım saat 19: 00'da sona erecek.. Elbette başvuru yapabilmek için belirli şartlar ve ayrıntılar bulunuyor. Öncelikli olarak geçtiğimiz yılla birlikte pasaport şartının kaldırıldığını belirtelim. Kimlik kartınız ile başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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İşte başvuru yapabilmek için bilmeniz gereken ayrıntılar

Öncelikli olarak başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olmanız gerekiyor.

Eğer lise mezunu değilseniz, eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Ancak bu çalışma süreci son 5 yıl içinde olmalı.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı

DV2025 Green Card çekiliş takvimi

Başvuruların başlama tarihi: 4 Ekim 2023 saat 19: 00

Başvuruların bitiş tarihi: 7 Kasım 2023 saat 19: 00

Çekiliş sonuçlarının açıklanma tarihi: 4 Mayıs 2024

Çekilişi kazananların mülakatlarının başlama tarihi: 1 Ekim 2024

Mülakatların bitiş tarihi: 30 Eylül 2025 (Kazanıp da mülakat tarihleri arasında vize yaptırmazsanız başvurunuz iptal olur.)

DV2025 Green Card çekilişi başvuru adımları ve dikkat edilmesi gerekenler

Başvuruların sadece dvprogram.state.gov adresinden yapıldığını tekrar belirtelim. Başvuru sayfasına gitmek için tıklayınız !

Başvuru adresinde karşınıza çıkan ekranda 3 adet buton görünecek. Üstte yer alan DV-2025 Instructions butonu başvuru şartları için ayrıntılı bilgiler içeren PDF dosyasına gidiyor.

İkinci sırada Photo Tool ya da Photo Instruction yazılı bir seçenek yer alıyor. Burada da yüklenmesi gereken fotoğraflar ile ilgili ayrıntılı bilgiler mevcut.

Gelelim başvuru ekranına… Üçüncü sırada yer alan Begin Entry ile giriş yapınız.

Doğrulama kodunun sorulduğu ekranda kodu girip Submit dedikten sonra başvuru ekranına yönlendiriliyorsunuz. Burayı eksiksiz olarak doldurmalısınız.

Formu doldurduktan sonra sayfanın altında yer alan Submit butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayınız. Size verilen Confirmation Number ile başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu İngilizce karakter konusu. Forumda dolduracağınız karakterleri İngilizce karakter düzeninde yazmalısınız.

Soyadı ve adı girerken küçük bir ayrıntı daha yer alıyor. Eğer ikinci bir isminiz yoksa No Middle Name kutucuğunu işaretlemelisiniz.