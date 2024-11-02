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ABD'de elektronik oy verme ekranında "Trump" hatası

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ABD'de Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen seçim yarışında dikkat çeken olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak elektronik oy verme ekranında Trump'a oy veremeyen ama Harris'e oy vermede sıkıntı yaşamayan bir ABD'li vatandaşın çektiği görüntü çok konuşuldu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bugüne kadar 65 milyonu aşkın vatandaşın erken oy kullandığı bildirildi. Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen seçim yarışında ise dikkat çeken olaylar yaşanıyor.

Erken oy kullanma işlemlerinin başladığı seçimlerde bazı elektronik oy verme ekranlarında Donald Trump'a oy verilemediği görüldü.

Trump taraftarları bu görüntülerle büyük bir tepki gösterirken kaç seçmenin benzer bir olayla karşılaştığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.

ABD'de elektronik oy verme ekranında
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Bir ülkede oylar dijital olarak kullanılıyorsa boşuna kendinizi yormayın.Dünyayı kim yönetiyorsa başkanı o seçer.Halk kendi seçti sanır.Demokrasi yalandan ibaret.

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