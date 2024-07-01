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ABD'de dehşete düşüren olay! Polise 'sahte' silah doğrultan çocuk, vurularak öldürüldü

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ABD'nin New York eyaletinde polis, silahlı soygun soruşturması kapsamında iki çocuğu durdurdu. Çocuklardan biri kaçarken cebinden 'sahte' bir silah çıkardı ve polise doğrulttu. Polis memurları çocuğu vurarak etkisiz hale getirdi ve 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Çocuğun elindeki silahın 'replika' olduğu sonradan tespit edildi.

ABD'de polis, bir silahlı soyguna ilişkin düzenlediği soruşturma kapsamında iki çocuğu durdurdu. Çocuklardan birisi kaçmaya çalıştığı sırada cebinden 'sahte silah' çıkardı. Polis ise çocuğa ateş açtı. Utica Polis Departmanı, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin New York eyaletinin Utica kentinde polis 28 Haziran'da bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında iki çocuğu yerel saatle 22.00 sıralarında sokakta durdurdu. Polisin soru sorduğu sırada çocuklardan biri kaçmaya başladı. Utica Polis Departmanı'ndan 3 memur, çocuğu kovalamaya başladı. Nyah Mway adındaki çocuk, kaçtığı sırada cebinden bir tabanca çıkardı. Ekipler, silah çeken çocuğu vurarak etkisiz hale getirdi.

Utica Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Vücut kamerası görüntülerinde de görüleceği üzere, memurlar Nyah Mway'in üstünü aramak istediklerinde Mway hemen kaçmaya çalışmıştır. Kaçarken vücudunun ön kısmından GLOCK marka bir 'replika' tabanca çıkarmış ve Memur Patterson'ın vücut kamerasındaki 51 ve 53. saniyelerde silahı doğrudan Memur Patterson ve diğer memurlara doğrultmuştur. Şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, şu anda elimizde bulunan kanıtların tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamanın ihtiyatlı olacağını düşündük" denildi.

Yapılan incelemede, çocuğun silahının 'sahte' olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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