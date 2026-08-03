Cumhuriyetçilerden İran’a Baskıda Ortak Durum, Kongre Bilgilendirmesi ve Müzakere Yönteminde Ayrışma

(ANKARA) - ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi isimler, İran'a yönelik baskının sürdürülmesi konusunda ortak görüş bildirirken, yönetimin Kongre'yi yeterince bilgilendirmediği ve Tahran'la olası müzakerelerde izlenecek yol konusunda farklı yaklaşımlar ortaya kondu. Cumhuriyetçi Temsilci Mike Turner daha fazla şeffaflık çağrısı yaparken, Senatör John N. Kennedy İran'ın taahhütlerine güvenilmemesi gerektiğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Mike Turner, Washington yönetiminin İran'la yaşanan çatışmaya ilişkin Kongre'ye yeterli bilgi vermediğini söyledi. CBS televizyonunda yayınlanan "Face the Nation" programına konuşan Turner, Savunma Bakanlığı ile Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmelerin Kongre üyelerini tatmin etmediğini belirtti.

Turner, "Yönetim Kongre ile daha fazla bilgi paylaşabilir. Aldığımız bilginin düzeyinden kimsenin memnun olduğunu düşünmüyorum" diyerek İran'daki askeri strateji ve operasyonlara ilişkin daha fazla şeffaflık istedi.

Turner, eleştirilerine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasına genel olarak karşı olmadığını söyledi. Trump'ın yalnızca çatışmayı sona erdirmek amacıyla Tahran'la zayıf bir anlaşma yapmaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddeden Turner, ekonomik ve askeri baskının İran'ı nükleer programı ve Hürmüz Boğazı konusunda taviz vermeye zorlayacağını savundu.

Cumhuriyetçi Senatör John N. Kennedy ise daha sert bir tutum benimseyerek, İran'ın müzakereler sırasında vereceği taahhütlere güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Kennedy dün NBC'nin "Meet the Press" programında, İran'la anlaşmaya varılamamasının "sorun olmayacağını ancak tercih edilen sonucun bu olmadığını" söyledi. Cumhuriyetçi senatör, 18 Haziran'da Senato Genel Kurulu'nda yaptığı ayrı bir konuşmada ise İran yönetimi için "Konuşmayı öğrenmeden önce yalan söylemeyi öğrendiler" ifadesini kullanmıştı.

Kennedy, diplomatik görüşmeler sürse dahi İran'a uygulanan yaptırımların ve ablukanın devam etmesi çağrısında bulundu. İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen tesislerin hedef alınmasını da isteyen Kennedy, buna karşın yeni bir askeri harekatın gerekli olup olmadığını değerlendirecek yeterli istihbarata sahip olmadığını kabul etti.

Yeni bir askeri tırmanışın enerji fiyatlarını ve ABD'deki enflasyonu artırabileceğini belirten Kennedy, mevcut yaptırım ve baskı politikasının sürdürülmesini en uygun seçenek olarak değerlendirdi.

Açıklamalar, Cumhuriyetçi Parti içinde İran üzerindeki baskının korunması konusunda görüş birliği bulunduğunu, ancak Kongre denetimi, müzakere süreci ve askeri seçenekler konusunda farklı önceliklerin öne çıktığını gösterdi.

Kaynak: ANKA