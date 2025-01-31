İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

ABD'deki uçak kazasında yolcu uçağının karakutuları bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de askeri helikopterle yolcu uçağının çarpışması sonucu meydana gelen kazada düşen yolcu uçağının kara kutuları bulundu. Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, uçağın uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazlarının incelenmek üzere laboratuvara gönderildiğini duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağıyla 3 personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. ABD polisi düşen uçak ve helikopterde kurtulanın olmadığını duyururken esrarengiz kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

UÇAĞIN KARAKUTULARI BULUNDU

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), düşen yolcu uçağının karakutularının bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, ""NTSB müfettişleri dün DC'de meydana gelen uçak kazasına karışan Bombardier CRJ700 uçağının kokpit ses kayıt cihazını ve uçuş veri kayıt cihazını kurtardı. Kayıt cihazları değerlendirilmek üzere NTSB laboratuvarlarında" denildi.

ABD'deki uçak kazasında yolcu uçağının karakutuları bulundu

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

ABD'yi sarsan kaza sonrası ABD Başkanı Donald Trump kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump, "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!" ifadelerini kullandı.

"KAZADA KURTULAN OLMADI"

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kazada kurtulan olmadığını belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Trump, "Yolcu uçağında sevdikleri bulunanlar için çok ama çok üzgünüz. Hissettiğiniz acıyı ancak hayal edebiliriz. Daha kötüsü olamaz. First Lady, ben ve 340 milyon ABD'li adına kalplerimiz sizlerle birlikte paramparça oldu. Dualarımız sizinle ve önümüzdeki günlerde çok ama çok gayretli bir şekilde çalışacağız" dedi.

ABD'deki uçak kazasında yolcu uçağının karakutuları bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
img

Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan cesur çöl pozları
img

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
img

Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi

İmamoğlu'na destek için adliye koridorlarında tek bir slogan attılar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.