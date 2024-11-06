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ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor

ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
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ABD yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Tüm dünyanın odak noktasına gelen ülkede oy verme merkezlerine çok sayıda bomba ihbarı yapıldı. FBI, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta alanlarından geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dünya ABD'deki seçimlere odaklandı. Milyonlarca kişinin sandık başına gittiği ülkede, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için yarışıyor.

İLK AÇIKLAMA TRUMP'TAN GELDİ

Kıran kırana geçen yarışta ilk açıklama Trump'tan geldi. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı. Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi. Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi. Trump'ın açıklamasının ardından ne diyeceği merak konusu olan Harris ise "Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım" ifadelerini kullandı.

FBI: BOMBA İHBARLARI RUSYA KAYNAKLI

İki aday arasında amansız yarış devam ederken öte yandan tüm ülkede güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarıldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), birkaç eyalette oy verme merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının farkında olduklarını belirterek, "Bu ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta alanlarından geldiğinin tespit edildiğini" bildirdi. FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, birkaç eyalette oy verme merkezlerine yönelik yapılan ihbarların Rusya kaynaklı e-posta alanlarından geldiğinin tespit edildiği ancak şu ana kadar yapılan incelemeler sonucu bu ihbarların hiçbirinin "güvenilir" olmadığının belirlendiği kaydedildi. FBI'ın seçim bütünlüğünü önceliklendirdiği belirtilen açıklamada, "Seçimlere yönelik herhangi bir tehdide yanıt vermek ve Amerikalıların oy kullanma hakkını güvence altına almak için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

GEORGIA EYALETİNDE OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI

Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetmişti. Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtmişti. Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.

"RUS KAYNAKLI BAZI TEHDİTLER DUYDUK"

Georgia eyaletine bağlı Fulton County'de yapılan asılsız bomba ihbarlarına ilişkin açıklama geldi. Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, "Rus kaynaklı bazı tehditler duyduk. Kamu güvenliği açısından bunları her zaman kontrol ediyoruz ve bu tür şeyler duyduğumuzda sorumlu davranmaya devam edeceğiz" dedi. Raffensperger Rusya için, "Görünüşe göre fesatlık peşindeler ve sorunsuz, adil ve doğru bir seçim yapmamızı istemiyorlar. Bizi kendi aramızda kavga ettirebilecek her şeyi zafer olarak sayabilirler" ifadelerini kullandı. Raffensperger, devlet yetkililerinin bomba tehditlerinin Rusya'dan geldiğini tam olarak nasıl tespit ettikleri konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

"TOPLUMUMUZUN KORUNMASI EN YÜKSEK ÖNCELİĞİMİZDİR"

FBI'dan yapılan açıklamada ise, tehdidin kaynağına değinilmedi. Açıklamada, "FBI, Georgia eyaleti çevresinde yapılan birkaç bomba ihbarından haberdardır. Seçim bütünlüğü ve toplumumuzun korunması en yüksek önceliğimizdir. FBI, seçim tehditlerine yanıt vermek ve Amerikalılar oy kullanma haklarını kullanırken toplumlarımızı korumak için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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