ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aracı, Trump'ın konvoyu nedeniyle polis tarafından durduruldu. Macron ise Trump'ı arayarak yolun açılmasını istedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl 80'inci kez ABD'nin New York kentinde gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 devlet ve hükümet başkanı, yüzlerce bakan, binlerce diplomat ve gazetecinin katıldığı zirve yoğun güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor.
MACRON'UN ARACI DURDURULDU
New York'ta alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Donald Trump'ın konvoyu için yollar kapatılınca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un makam aracı da durduruldu.
TRUMP'I ARADI
Yaşanan beklenmedik durum üzerine aracından inen Macron, Trump'ı arayarak espirili bir şekilde yolu açmasını istedi. O anlar, zirvenin yoğun gündemine farklı bir renk kattı.
FİLİSTİN'İ TANIDILAR
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Macron, tarihi bir açıklamada bulunarak Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.