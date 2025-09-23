ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl 80'inci kez ABD'nin New York kentinde gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 devlet ve hükümet başkanı, yüzlerce bakan, binlerce diplomat ve gazetecinin katıldığı zirve yoğun güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor.

MACRON'UN ARACI DURDURULDU

New York'ta alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Donald Trump'ın konvoyu için yollar kapatılınca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un makam aracı da durduruldu.

TRUMP'I ARADI

Yaşanan beklenmedik durum üzerine aracından inen Macron, Trump'ı arayarak espirili bir şekilde yolu açmasını istedi. O anlar, zirvenin yoğun gündemine farklı bir renk kattı.

FİLİSTİN'İ TANIDILAR

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Macron, tarihi bir açıklamada bulunarak Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.