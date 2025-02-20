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ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Arizona eyaletindeki Marana Bölgesel Havalimanı'nda iki uçak havada çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza, ülkede son üç haftada yaşanan 7. hava kazası oldu. Yerel saatle 08:30'da düşen uçak ihbarı üzerine olay yerine gelen acil durum ekipleri, uçaklardan en az birinin parçalanarak tarlaya düştüğünü ve hala dumanlar çıktığını tespit etti.

Arizona'daki Marana Bölgesel Havalimanı'nda iki uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza, ABD'de son üç haftada yaşanan 7. hava kazası oldu.

Çarşamba günü Tucson yakınlarındaki havalimanında meydana gelen kazada, Cessna 172S ve Lancair 360 MK II tipi uçaklar havada çarpıştı. Görgü tanıklarının çektiği fotoğraflarda, kaza yerinden yükselen siyah dumanlar görülüyor.

Yerel saatle 08:30'da düşen uçak ihbarı üzerine olay yerine gelen acil durum ekipleri, havadan çekilen görüntülerde uçaklardan en az birinin parçalanarak tarlaya düştüğünü ve hala dumanlar çıktığını tespit etti.

Yerel ABC kanalı KGUN'a göre, her uçakta ikişer kişi bulunuyordu ve uçaklardan biri kısmen sağlam durumda. Havalimanında polis şeridiyle çevrili bir uçak görüldü ancak kazaya karışıp karışmadığı henüz bilinmiyor.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazanın nedenini araştırıyor. Marana Polis Departmanı, olay yerindeki çalışmalar devam ettiği için henüz açıklama yapmadı.

Havalimanının kontrol kulesi bulunmuyor. 2024 sonunda kurulması planlanan kule, pandemi nedeniyle 2029'a ertelendi. Kontrolsüz hava sahasında uçan pilotların, konumlarını diğer pilotlara bildirmeleri ve FAA kurallarına uymaları gerekiyor.

Bu kaza, Washington DC'de 67 kişinin öldüğü havada çarpışma olayının ardından üç hafta içinde yaşanan 7. uçak kazası oldu. Bu hafta başında Kanada'nın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda bir Delta uçağı karlı pistte kaza yaptı. Yolcular, ters dönen uçaktan kapı ve pencerelerden tırmanarak kurtulmak zorunda kaldı.

ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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