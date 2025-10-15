ABD, Charlie Kirk'e Yönelik Saldırıyı Kutlayan 6 Yabancının Vizesini İptal Etti

Abd Dışişleri Bakanlığı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Arjantin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay uyruklu 6 kişiye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ABD vizesi sahibi bu kişilerin, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e dair paylaşımları gerekçesiyle vizelerinin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, ABD'nin, Kirk'ün suikastını 'kutlayan' vize sahiplerinin kimliklerini saptamayı sürdüreceği kaydedilerek, "ABD, Amerikalılara ölüm dileyen yabancıları barındırmakla yükümlü değildir" ifadesi kullanıldı.