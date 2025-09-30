Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da duyurduğu 20 maddelik Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'a süre verip tehdit etti.

Beyaz Saray'dan çıkarken muhabirlere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da açıkladığı Gazze için 20 maddelik barış planına ilişkin Hamas'ın yanıt vermek için 3-4 günü olduğunu söyledi.

Trump "Hamas'ın yanıt vermek için 3 veya 4 günü var ve anlaşmayı reddederse İsrail yapması gerekeni yapacak. Hamas'ın barış önerilerini kabul etmesini bekliyoruz. Hamas ile müzakere için fazla bir alan yok. Barış planı Gazze'den büyük. Gazze bunun sadece bir parçası." dedi.

'İSRAİL'E TAM DESTEK VERECEĞİM' DEMİŞTİ

Trump dün Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi halinde İsrail'e "yapması gerekeni yapmak için tam destek vereceğini" söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.