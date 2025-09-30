Haberler

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın cevabı beklenen barış planı hakkında yaptığı açıklamada, "Hamas'ın 20 maddelik Gazze planına yanıt vermek için 3-4 günü var. Anlaşmayı reddederse İsrail gerekli adımları atacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da duyurduğu 20 maddelik Gazze'de barış planına ilişkin Hamas'a süre verip tehdit etti.

Beyaz Saray'dan çıkarken muhabirlere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da açıkladığı Gazze için 20 maddelik barış planına ilişkin Hamas'ın yanıt vermek için 3-4 günü olduğunu söyledi.

Trump "Hamas'ın yanıt vermek için 3 veya 4 günü var ve anlaşmayı reddederse İsrail yapması gerekeni yapacak. Hamas'ın barış önerilerini kabul etmesini bekliyoruz. Hamas ile müzakere için fazla bir alan yok. Barış planı Gazze'den büyük. Gazze bunun sadece bir parçası." dedi.

'İSRAİL'E TAM DESTEK VERECEĞİM' DEMİŞTİ

Trump dün Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın anlaşmayı reddetmesi halinde İsrail'e "yapması gerekeni yapmak için tam destek vereceğini" söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMidyat Reklam:

Kan emici hayvanoğluhayvanlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Otomotiv devi üretimi durduruyor! Yüzlerce işçi doğrudan etkilenecek

Dünya devi üretimi durduruyor! Gerekçe: Zorlu piyasa koşulları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.