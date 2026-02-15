Haberler

Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da 19 Şubat'ta görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, 19 Şubat 2026'da Washington D.C.'deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.
  • Gazze Barış Kurulu üye devletleri, Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulundu.
  • Gazze Barış Kurulu üye devletleri, Gazzeliler için güvenlik ve barışı sağlamak amacıyla Uluslararası İstikrar Gücü ve yerel polis teşkilatına binlerce personel tahsis etti.

GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELERİ, ABD'YE GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'na üye devletlerin, perşembe günü Washington'da gerçekleşecek toplantıda bir araya geleceğini belirtti.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "19 Şubat 2026'da Washington D.C.'deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Barış Kurulu üyeleriyle yeniden bir araya geleceğim. Burada, üye devletlerin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulunduğunu duyuracağız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, üye devletlerin "Gazzeliler için güvenlik ve barışı sağlamak amacıyla Uluslararası İstikrar Gücü ve yerel polis teşkilatına binlerce personel tahsis ettiğini" de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray geçen ay, Trump'ın savaş yorgunu bölge için hazırladığı 20 maddelik planın bir parçası olarak, yetki devrini denetlemek üzere "teknokratik" bir Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kurulduğunu duyurmuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

TRUMP, BARIŞ KURULU'NA TÜRKİYE'Yİ DE DAVET ETMİŞTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.???????

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

kutsal babanız emirlerini bildirmek için hepinizi huzuruna çağırıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Terorist HAMAS in eline ne gecti bilen varmi? Varsa luften yorum yazsinlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Gazzeyi satis ihalesimi acacak yoksa yapilmasi planlanan otellere kumarhanelere ortaklarmi ariyacak belkide ihaleleri cengizemi versek karsiliginda ne kopaririz diye danismakta olabilir adam sonucta emlakci ,yoksa dünyanin öteki ucundan gazzeyle ne isi olabilir degilmi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

