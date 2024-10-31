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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'ın Cadılar Bayramı partisinde üç bebeği ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'ın Cadılar Bayramı partisinde üç bebeği ısırdı
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Jill Biden, etkinliğe panda kostümü ile katılırken, Joe Biden çocuklarla şaka yaparak keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte çocuklara Beyaz Saray'ın özel çikolataları ve '10 Ürkütücü Balkabağı' adlı kitaplar dağıtıldı. Etkinliğe yaklaşık 8.000 kişinin katılması bekleniyordu. Bu eğlenceli etkinlik, seçimlere sayılı günler kala gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün gece Beyaz Saray'daki Cadılar Bayramı etkinliğinde üç bebeğe şaka yollu ısırma hareketi yaparken, eşi Jill Biden ise panda kostümü giydi.

81 yaşındaki Başkan Biden ve eşi, Beyaz Saray'ın bahçesinde son kez düzenledikleri geleneksel "Şeker mi Şaka mı" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çocuklar aileleriyle birlikte rengârenk kostümleriyle etkinliğe katıldı.

Çocuklarla vakit geçirmekten keyif alan Biden, etkinlik sırasında hindi kostümü giyen bir bebeğin bacağını, dondurma külahı kostümlü bir çocuğun ayağını ve mavi elbiseli başka bir bebeği şaka yollu ısırır gibi davrandı.

First Lady Jill Biden ise baştan aşağı panda kostümü giydi. Daha sonra kostümün kafa kısmını çıkararak kendini gösterdi. Bu kostüm seçimi, Washington'a yeni gelen pandaları kutlamak içindi.

Jill Biden, etkinliğe eğitici bir yön katmak istedi. Bu yüzden etkinliğe "Cadılar Bayramı'nda Okuma" adını verdi. Önce bahçede toplanan kostümlü çocuklara korkunç balkabakları hakkında bir hikâye okudu. Sonra da eşiyle birlikte çocuklara hediyeler dağıttı. Joe Biden çocuklara Beyaz Saray'ın özel Hershey's çikolatalarını verirken, Jill Biden "10 Ürkütücü Balkabağı" adlı kitabı dağıttı.

Etkinliğe yaklaşık 8.000 kişinin katılması bekleniyordu. Çoğunluğu öğrenciler ve asker çocuklarından oluşan ziyaretçiler için Beyaz Saray özel olarak süslendi. Büyük bir turuncu ay maketi, "Cadılar Bayramı'nda Okuma" yazılı tabelalar, aile kedileri Willow'un karton figürleri, kitap yığınları ve kocaman balkabakları dekorasyonda yer aldı.

Bu eğlenceli etkinlik, seçimlere sayılı günler kala gerçekleşti. Komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko'yu "yüzen çöp adası" olarak nitelendirmesi üzerine Biden, "Asıl çöp olan onun destekçileri" şeklinde tartışmalı bir açıklama yaptı. Trump, Biden'ın bu sözlerini "utanç verici" olarak değerlendirdi. Demokrat Parti yetkilileri, Biden'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı. Biden daha sonra yaptığı açıklamada, "çöp" derken Hinchcliffe'in nefret dolu sözlerini kastettiğini belirtti. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise "İnsanları oy verdikleri kişiler yüzünden eleştirmeyi doğru bulmuyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

ABD Başkanı Biden, Joe Biden Beyaz Saray'ın Cadılar Bayramı partisinde üç bebeği ısırdı

ABD Başkanı Biden, Joe Biden Beyaz Saray'ın Cadılar Bayramı partisinde üç bebeği ısırdı

ABD Başkanı Biden, Joe Biden Beyaz Saray'ın Cadılar Bayramı partisinde üç bebeği ısırdı

ABD Başkanı Biden, Joe Biden Beyaz Saray'ın Cadılar Bayramı partisinde üç bebeği ısırdı

ABD Başkanı Biden, Joe Biden Beyaz Saray'ın Cadılar Bayramı partisinde üç bebeği ısırdı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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