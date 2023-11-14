ABD Başkanı Biden, Gazze'deki İsrailli esirlere 'Biraz daha dayanın, geliyoruz' diyerek seslendi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyleyerek esirlerin ailelerine "Biraz daha dayanın, geliyoruz." diye seslendi.

"BİRAZ DAHA DAYANIN, GELİYORUZ"

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla esirin bırakılacağına inandığını belirten Biden, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum." diye konuştu. Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz." diye seslendi.

HAMAS'IN ELİNDE ÇOK SAYIDA ESİR VAR

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda asker ve sivillerden oluşan 200'den fazla kişiyi esir almıştı. Öte yandan İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

GAZZE'DE CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.