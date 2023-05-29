ABD Başkanı Biden, seçim zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden, YSK geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Biden, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

RUSYA BAŞKANI DA TEBRİK ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin de Erdoğan'a tebrik mesajlarını iletmiş, "Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için size minnettar olduğumuzu, aynı zamanda ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim" demişti.